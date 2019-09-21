Halk sokağa indi! 'Sisi'yi tutuklayın' çağrısı! Mısır'da halk yeniden sokaklara indi. Protestoları organize eden Muhammed Ali, yayınladığı bir videoyla, bunun ilk adım olduğunu, devamının geleceğini belirtirken, Savunma Bakanlığı'na da çağrı yaparak 'Sisi'yi tutuklayın' dedi. Muhammed Ali'nin bu çağrısı, askeriyede Sisi karşıtlarının olduğu yönündeki iddiaları güçlendirdi.

Mısır'da Tahrir Meydanı'nda toplanan halk, darbeci Sisi'yi protesto ediyor. Polisin tüm çabalarına rağmen meydandaki ve sokaklardaki kalabalık gittikçe artıyor. "Bu ilk adım, devamı gelecek" Sosyal medyadan yayınladığı videoda Muhammed Ali, halkın korku duvarını aşıp meydanları doldurması gerektiğini belirterek, "bu ilk adım, devamı gelecek" dedi. 'Sisi'yi tutuklayın' çağrısı Muhammed Ali aynı zamanda Savunma Bakanlığı'na da çağrı yaparak "Sisi'yi tutuklayın" mesajını verdi. "Orduda Sisi karşıtları var" iddiası Muhammed Ali'nin bu çağrısı, askeriye içinde Sisi karşıtlarının olduğuna dair söylentileri güçlendiriyor.

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