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Halk sokağa indi! 'Sisi'yi tutuklayın' çağrısı!

Mısır'da halk yeniden sokaklara indi. Protestoları organize eden Muhammed Ali, yayınladığı bir videoyla, bunun ilk adım olduğunu, devamının geleceğini belirtirken, Savunma Bakanlığı'na da çağrı yaparak 'Sisi'yi tutuklayın' dedi. Muhammed Ali'nin bu çağrısı, askeriyede Sisi karşıtlarının olduğu yönündeki iddiaları güçlendirdi.

21 Eylül 2019 Cumartesi 01:44
Halk sokağa indi! 'Sisi'yi tutuklayın' çağrısı!

Mısır'da Tahrir Meydanı'nda toplanan halk, darbeci Sisi'yi protesto ediyor. Polisin tüm çabalarına rağmen meydandaki ve sokaklardaki kalabalık gittikçe artıyor.

"Bu ilk adım, devamı gelecek"

Sosyal medyadan yayınladığı videoda Muhammed Ali, halkın korku duvarını aşıp meydanları doldurması gerektiğini belirterek, "bu ilk adım, devamı gelecek" dedi.

'Sisi'yi tutuklayın' çağrısı

Muhammed Ali aynı zamanda Savunma Bakanlığı'na da çağrı yaparak "Sisi'yi tutuklayın" mesajını verdi.

"Orduda Sisi karşıtları var" iddiası

Muhammed Ali'nin bu çağrısı, askeriye içinde Sisi karşıtlarının olduğuna dair söylentileri güçlendiriyor.

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 01:44
  1. Ordu
  2. Tahrir Meydanı
  3. Mısır
  4. sisi

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