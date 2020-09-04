  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Halit Ayar'ın öldürülmesi davasında sanıklara ağırlaştırılmış müebbet verildi
Gündem

Halit Ayar'ın öldürülmesi davasında sanıklara ağırlaştırılmış müebbet verildi

23 yaşındaki Halit Ayar'ın Taksim’de İstiklal caddesinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada sanıklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 16:02:00 - 2020-09-04 16:03:38
Halit Ayar'ın öldürülmesi davasında sanıklara ağırlaştırılmış müebbet verildi

İTÜ mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar, İstanbul İstiklal Caddesi’nde bıçaklanarak hayattan koparılmıştı.

Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesi davasında karar çıktı. . Mahkeme heyeti sanıklar Emra Yaşar ve Erhan Kurdal'ı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar iyi hal indiriminden de faydalanamadı.

İstanbul Taksim’deki İstiklal Caddesi'nde 7 Eylül 2019 tarihinde bıçaklanarak öldürülen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar’ın öldürülmesine ilişkin sürdürülen davada, mahkeme sanık Emra Yaşar ve Erhan Kurdal'ın son savunmalarını aldı..

Tutuklu sanıklar Emra Yaşar ve Erhan Kurdal’ın hakim karşısına çıktığı İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya öldürülen Halit Ayar'ın annesi Hanife ve babası Mehmet Ayar da katıldı.

Savunmalarının alınmasının ardından sanıklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım: Başardık, gerçekten başardık
Gündem

Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım: Başardık, gerçekten başardık

TEKNOFEST 2020 Roket Yarışları heyecanı 1 Eylül'de Tuz Gölü’nde başladı. Etkinlikle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Baykar Tek..
Uzman isim kritik detayı paylaştı: Yunanistan ile çatışma oradan başlayacak
Gündem

Uzman isim kritik detayı paylaştı: Yunanistan ile çatışma oradan başlayacak

Güvenlik Uzmanı Ceyhun Bozkurt, Türkiye ile Yunanistan arasında başlaması muhtemel olası çatışmanın Meis'ten başlayacağını söyledi...
Türkiye petrol için resmen harekete geçiyor
Gündem

Türkiye petrol için resmen harekete geçiyor

Türkiye ile Libya arasında yapılan anlaşma sonrası beklenen adım resmen gerçekleşiyor.
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı