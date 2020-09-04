Halit Ayar'ın öldürülmesi davasında sanıklara ağırlaştırılmış müebbet verildi
23 yaşındaki Halit Ayar'ın Taksim’de İstiklal caddesinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada sanıklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
İTÜ mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar, İstanbul İstiklal Caddesi’nde bıçaklanarak hayattan koparılmıştı.
Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesi davasında karar çıktı. . Mahkeme heyeti sanıklar Emra Yaşar ve Erhan Kurdal'ı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar iyi hal indiriminden de faydalanamadı.
İstanbul Taksim’deki İstiklal Caddesi'nde 7 Eylül 2019 tarihinde bıçaklanarak öldürülen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar’ın öldürülmesine ilişkin sürdürülen davada, mahkeme sanık Emra Yaşar ve Erhan Kurdal'ın son savunmalarını aldı..
Tutuklu sanıklar Emra Yaşar ve Erhan Kurdal’ın hakim karşısına çıktığı İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya öldürülen Halit Ayar'ın annesi Hanife ve babası Mehmet Ayar da katıldı.
Savunmalarının alınmasının ardından sanıklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.