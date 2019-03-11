0553 313 94 23

Haliliye basketbol takımında play off sevinci

Türkiye Basketbol 2.

11 Mart 2019 Pazartesi 17:25
Haliliye basketbol takımında play off sevinci

Türkiye Basketbol 2. Ligi temsilcisi Haliliye Belediyespor, ligin 20’nci haftasında Aydın ekibi Efe Spor’u 98-82 mağlup ederek, play off’u garantiledi.


Türkiye Basketbol 2. Ligi 20’nci haftasında Haliliye Belediyespor, Osmanbey Spor Salonunda Efe Spor’u konuk etti. Karşılaşmaya iyi başlayan Haliliye ekibi, ilk dakikadan itibaren üstünlüğünü elden bırakmayarak ilk yarıyı 52- 35 önde kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısına da iyi başlayan Haliliye ekibi, salondan 98- 82’lik galibiyetle ayrıldı. Haliliye ekibi, bu sonuçla puanını 29’a çıkarak, 4’üncü sıradaki yerini korudu.


Haliliye Belediyespor Basketbol Takımı, ligin 21’inci haftasında 16 Mart 2019 Cumartesi günü saat 17.00’da Bursa deplasmanında Gemlik Basketbol Takımı ile karşılaşacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 17:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    HDP mitinginde skandal! Katil lehine slogan attılar
    1. HDP mitinginde skandal! Katil lehine..
    2. 4 kişinin yaralandığı olayda tüfek..
    3. İçişleri Bakanı Soylu'dan flaş sözler!..
    4. Sur Belediyesinden 140 personel..
    5. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan..
    6. Brezilya'da aşırı yağışlar 7 can aldı
    7. Hindistan-Pakistan geriliminde çok..
    8. AK Parti'nin Hakkari mitingi
    9. Kar kütlesi araca zarar verdi, bir..
    10. Samsun’da uyuşturucudan 8 kişi..
    11. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Batı..
    12. Üvey annesini başını keserek öldüren..
    13. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    14. Pulmoner Rehabilitasyon Haftası..
    15. CHP Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun..
    16. Lif içeren gıdalar hangileridir?
    17. Etiyopya'da düşen yolcu uçağı
    18. Kılıç’tan 12 Mart mesajı
    19. Başkan Kutlu’dan İstiklal Marşının..
    20. Kazayı izlerken kaza yaptılar
    Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde
    Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!