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Halil Mutlu'nun oğlu, eskrimde efsane olmak istiyor

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli halterci Halil Mutlu'nun 11 yaşındaki oğlu Arda Mutlu, başladığı eskrim sporunda, babası gibi Türk bayrağını olimpiyatlarda dalgalandırmak istiyor.

20 Mart 2019 Çarşamba 11:13
Halil Mutlu'nun oğlu, eskrimde efsane olmak istiyor

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli halterci Halil Mutlu'nun 11 yaşındaki oğlu Arda Mutlu'nun, eskrim sporunda büyük hedefleri bulunuyor.

Arda Mutlu, 3 yıl önce ağabeyinden görerek başladığı eskrimde ay-yıldızlı bayrağı olimpiyatlarda dalgalandırmayı hedefliyor.

Samsun'da düzenlenen Açık Eskrim Turnuvasına katılan Arda Mutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hedefinin babası gibi adını olimpiyatlara yazdırmak olduğunu söyledi.

Halter yerine ağabeyinin yaptığı eskrim sporuna ilgi duyduğunu ifade eden Mutlu, "İlk önce ağabeyim başlamıştı. Ben de ondan görerek başladım. Üç yılda birçok madalya kazandım. Hedefim babam gibi olimpiyatlarda Türk bayrağını dalgalandırmak." dedi.

Ailesinin eskrim yapmasından memnun olduğunu belirten Mutlu, "Halter bana göre bir spor değil eskrimi daha çok seviyorum. Babam da eskrim yapmamdan memnun." diye konuştu.

 

 

- Halil Mutlu: "Son durağımız eskrim oldu"

 

Halterde 3 olimpiyat şampiyonluğu bulunan eski milli halterci Halil Mutlu ise çocuklarının sporcu olmalarından memnun olduğunu anlattı.

Çocuklarının eskrimi severek yaptığını dile getiren Mutlu, "Ben halterci, eşim de milli sporcu. Kendi branşlarımıza yönlendiremedik. Ama çocuklar eskrimi severek yapıyor. Hedeflerimiz de yüksek. Bütün çocuklara sporu öneriyoruz. Ve biz bu öneriyi yaparken de çocuklarımızın spordan uzak durmaları doğru değil. Hem velilere hem de çocuklarımıza örnek olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çocuklarının birçok spor ile ilgilendiklerini en son eskrimi seçtiklerini anlatan Mutlu, şunları kaydetti:

"Biz sporcu bir aile olduğumuz için çocuklarımızla küçük yaşlardan beri spor salonlarındaydık. Çocuklarımla, cimnastik, yüzme, futbol, tenise gittik son durağımız eskrim oldu. Her ikisi de kendileri eskrimi seçti. Bizim için çocuklarımızın sevdiği branşta ilerlemeleri önemli. Eskrime başlayalı 3 yıl oldu, inşallah ilerleyen yıllarda çalışmaların neticesini alacağız. Ben çocuklarımdan memnunum."





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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 11:13
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