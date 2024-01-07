Halil Kışlacık Ekrem'in skandal hatasını yazdı!

Sorumlu olduğu İstanbul'u terk edip, Cumhurbaşkanı Yrdımcısı adayı diye uydurulan bir ünvanla şehir şehir dolaşarak meydanlarda boy gösteren Ekrem İmamoğlu, yerel seçime sayılı günler kala koltuğunu koruma derdine düştü.

Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İBB yönetimi 4 yıl boyunca üstgeçit çalışmalarını ihmal etti.

Can havliyle seçim çalışmasına başlayan İmamoğlu, Küçükçekmece Beşyol Üst geçidinde akıllara zarar bir işe imza attı.

Üstgeçit köprüsünün ayaklarını metrobüs yoluna inşa eden İmamoğlu'nun hatası sebebiyle, metrobüs yolu tahrip oldu, üst geçit ikinci kez yapılmak zorunda kaldı.

İBB yönetimi daha önce de aynı üst geçitte bir çok hataya imza atmıştı.

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Yeni Akit yazarı Halil Kışlacık, bugünkü köşesine Ekrem İmamoğlu'nun büyük hatasını taşıdı.

Kışlacık yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Evimiz E5’in dibindeydi.

Ömrümün ilk dokuz yılı geçti orada, biz taşındık ama sonra neredeyse 15 yıl da abim oturdu.

Salonun yola bakan penceresinden, şimdi yerinde kim bilir ne olan halı mağazasının dört katlı binasının tabelasının arasından batan güneşi hatırlarım mesela...

Hani “Avucumun içi” diyemem ama bu tarz “çekirdek hatıralar”ım vardır mahalleye dair.

Lakin, koskoca İstanbul Büyükşehir Belediyesi açıklama yapınca, insan kendinden bile şüphe ediyor.

Ben de kendimden şüphe ettim, açtım haritayı, baktım.

Yok, o yolda şeridi kuzeye taşıyamazsınız.

Çünkü yol, benim de hatırladığım gibi, zaten o bölgede kuzey güney istikametli...

Yani, ortasına diktiğiniz üst geçit ayağından kurtulmak istiyorsanız, mecbur ya şeridi ya da ayağı doğuya veya batıya taşıyacaksınız.

Peki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beşyol Metrobüs Durağı’ndaki yapım için ne diyor?

İfade aynen şöyle: “Metrobüs güzergahı, D-100 Karayolu ve yan yol 450 metre boyunca Edirne istikameti yönünde kuzey tarafa doğru yaklaşık bir şerit ötelenecek.”

Yani?

Yanisi şu...

Yine çuvalladılar...

“Projede yanlış var” veya “Yapım hatalı” iddiasında değilim, belli ki işi savsaklamışlar, konu gündeme gelince de apar topar yapmışlar açıklamayı...

Ama inşaatına başladıktan iki ay sonra, mesele yine İmamoğlu’na dokununca işe abanıp, kendi iddialarına göre yakında bitecek olan projenin ayrıntılarını duyururken bile ne yaptıklarının farkında değiller.

Nasıl olsunlar, “öncelikleri” bu değil.

Öncelikleri, ne yapıp İmamoğlu’nu yeniden seçtirmek.

Eğer olur da İmamoğlu seçilemezse, şu son beş sene yaptıkları sadece “Özgür Özel isimli bir adamı CHP’nin başına getirmek” olarak özetlenecek.

Çünkü elinde arpalık gibi kullandığı İBB varken bile zorlanıyor, kaybederse mümkün değil Özel’in yönettiği devasa CHP bütçesiyle aşık atamaz.

CHP Genel Başkanlığı, dolayısıyla bir sonraki seçimde Cumhurbaşkanlığı adaylığı planları, hayal olur.

Bu yüzden de İmamoğlu’nun paniği ve dolayısıyla ekibinin paniği her gün biraz daha artıyor.

Mesela büyük ihtimalle bu yüzden, resmi bir kurumun sitesi olan ibb.gov.tr ve onun yönlendiği ibb.istanbul adreslerinde İmamoğlu’nun adaylık duyurusunu yapacak kadar cüretkarlaşabiliyorlar.

Hani biz belediye yayınlarında, başkanın kendini parlatmasına, seçim dönemine dönük ima yollu açıklamalar ve haberler yaptırmasına alışkınız, neticede bu ülkede “taşra politikacısı” diye bir deyim vardır.

Ama 40 yıla yaklaşan ömrümde ve 20 yıllık meslek hayatımda ilk defa, bir belediyenin sitesinden, “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adaylık tanıtım toplantısı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla gerçekleştirildi” şeklinde bir haber yapıldığını görmüş oldum.

Bir resmi kurumun sitesinin, açıktan seçim propagandası için kullanılması da İmamoğlu’nun hanesine yazılmış oldu.

Asıl merak ettiğimiz, Erdoğan’ın adının geçtiği her işi “Cumhurbaşkanı AK Partili, o zaman bu da AK Parti’nin işi sayılır, devlet kurumlarında zinhar esamisi okunamaz” diye saldıran mümtaz basınımızın güzide kalemlerinin ne diyeceği!?"