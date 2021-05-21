Halil Dervişoğlu kimdir? Halil Dervişoğlu hangi takımda oynayacak?

Galatasaray'ın devre arasında kiraladığı Halil Dervişoğlu, A Milli Takım kampında açıklamalarda bulundu. Yeni sezonda Galatasaray'da kalıp kalmayacağına dair konuşan genç futbolcu, "Bu konu hakkında hiçbir bilgim yok. Şu an söyleyebileceğim başka bir şey yok." dedi.

Halil Dervişoğlu kimdir?

Halil İbrahim Dervişoğlu 8 Aralık 1999 Hollanda Rotterdam’da dünyaya geldi. Brentford'dan kiralık olarak Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir. 10 yaşında Sparta Rotterdam akademisine katıldı ve 2017-18 Tweede Divisie sezonunun başlarında kulübün yedek takımına girdi. 26 maçta 21 gol atınca, Mayıs 2018'de sözleşmesi uzatıldı ve kulübün başarısız Eredivisie küme düşme playoff mücadelesi sırasında ilk kez takım kadrosuna girdi. 2018–19 Eerste Divisie sezonunda ilk takım kadrosunda düzenli olarak yer aldı ve sezon sonu playoffları ile kulübün Eredivisie'ye yükselmesine yardımcı oldu.

Halil Dervişoğlu hangi takımlarda oynadı?

Ağustos 2019'da, 1 Ocak 2020'den itibaren Brentford ile ön sözleşme imzaladı. 2019-20 sezonunun ilk yarısında 19 maça çıktı ve beş gol attı ve ilk takım kadrosundayken 58 maça çıkıp 16 gol atarak kulüpten ayrıldı. 9 Ağustos 2019 tarihinde 3 milyon € ücret[6] karşılığında 1 Ocak 2020'den itibaren İngiltere Championsip kulübü Brentford'a katılmak için bir ön sözleşme imzaladı. 2020-21 sezonu sonuna kadar Galatasaray'a kiralandı.

6 Ekim 2020 tarihinde Eredivisie kulübü FC Twente'ye 2020-21 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak katıldı. 10 maç oynayıp gol atamadıktan sonra sözleşmesi 1 Ocak 2021 tarihinde feshedildi. 22 Ocak 2021 tarihinde Galatasaray ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. 19 yaş altı ve 21 yaş altı Türkiye millî takım formasını giydikten sonra 14 Mayıs 2021 tarihinde Şenol Güneş tarafından 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosuna davet edildi.