Halifelik işte bu yüzden gerekli! Korkunç hikaye! Devlet yöneticileri düğün günü gelini damadın yanından alıp...

Gazeteci Süleyman Özışık, bir programda Halifelik tartışmalarına ilişkin Afrika'da yaşanan dehşete düşüren bir örneği anlattı. Özışık, bir Afrika ülkesinde evlenen Müslüman kadınların düğün günü Müslüman olmayan devlet yöneticileri tarafından evinden alınarak tecavüz edildiğini 'Temiz birini alamazsın' diyerek günler sonra geri getirildiğini söyledi.

"Halife buraya ne zaman gelecek"

O Afrika ülkesinden birinin hala Halifeliğin Osmanlı'da yaşadığını sanarak "Halife buraya ne zaman gelecek" sözleriyle yardım istediğini söyleyen Özışık, "Halifelik demek birilerinin şeriat cümlesinden anladığı şey değil, dünya mazlumlarının olduğu her yerde 'ben burdayım, Allah'ın koruyucu olarak size gönderdiği nesilim' diye orada kendi sancağını dikmek demektir" ifadelerini kullandı.