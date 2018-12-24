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Haliç Köprüsü'nde intihar girişimi!

Haliç Köprüsü'nün Topkapı yönünde korkuluklara çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Polis ekipleri, intihar girişiminde bulunan kişiyi ikna etmeye çalışıyor.

24 Aralık 2018 Pazartesi 11:25
Haliç Köprüsü'nde intihar girişimi!

Haliç Köprüsü'nde, korkuluklara çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Polisin ikna çalışmaları sürerken, Topkapı yönünde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Haliç Köprüsü Topkapı istikametinde saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi korkuluklara çıktı. İntihar girişimini fark eden sürücülerin haber vermesi üzerine gelen polis, korkuluklardaki kişiyi ikna çalışmalarına başladı.

Trafik yoğunluğu yaşanıyor

Deniz polisi ise, atlama ihtimaline karşı tedbir amacıyla köprü altında tedbir aldı.

Polisin ikna çalışmaları sürerken, Topkapı yönüne doğru trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 11:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • AdanalıAdanalı1 sa önce
    Haliçte intihar olsa ne yazar bırakın atlasın yahu.
  • Yusuf Yusuf 2 sa önce
    Madem Allah'in verdigi cana kiymak ve direk cehenneme gitmek istiyorsun git bunu baska yerde yap neden insanlarin isine gucune mani oluyorsun.

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