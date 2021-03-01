Koronavirüs salgınında bulaş zincirinin kırılması için ülkemizde uzun süredir pek çok tedbir uygulanıyor. İllere göre bir takvimle normalleşme adımlarının atılmasına karar verildi. Kabine toplantısında yerine karar dönemiyle ilgili kararlar alındı. Peki, yüzme havuzları nerede ne zaman açılacak?

Halı sahalar açılacak mı? Hangi şehirlerde halı sahalar yüzme havuzları açılacak?

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler düşük ve orta riskli illerimizde 09.00 ile 19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir" dedi.

Düşük riskli iller:

Hakkari

Van

Şırnak

Siirt

Iğdır

Ağrı

Bingöl

Diyarbakır

Şanlıurfa

Muş

Bitlis

Batman

Uşak

Orta riskli iller:

Kars

Erzurum

Bayburt

Erzincan

Tunceli

Elazığ

Malatya

Kahramanmaraş

Gaziantep

Hatay

Adana

Sivas

Yozgat

Nevşehir

Kırşehir

Çorum

Kastamonu

Çankırı

Bartın

Karabük

Ankara

Eskişehir

Afyonkarahisar

Isparta

Denizli

Aydın

Manisa

Bursa

Yüksek riskli iller:

İstanbul

Kırklareli

Tekirdağ

Çanakkale

İzmir

Muğla

Antalya

Bilecik

Kütahya

Düzce

Bolu

Zonguldak

Kırıkkale

Karaman

Mersin

Niğde

Kayseri

Kilis

Artvin

Ardahan

Çok yüksek riskli iller:

Edirne

Balıkesir

Burdur

Sakarya

Konya

Aksaray

Sinop

Samsun

Amasya

Tokat

Ordu

Giresun

Gümüşhane

Trabzon

Rize

Adıyaman

Osmaniye