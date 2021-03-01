Halı sahalar açılacak mı? Hangi şehirlerde halı sahalar yüzme havuzları açılacak?
İstanbul’da halı sahalar açılacak mı? Koronavirüs salgını sebebiyle sosyal mesafenin korunamayacağı alanlar uzun süredir kapalıydı. Vatandaşlar yerinde karar dönemine geçilmesiyle birlikte halı sahaların, yüzme havuzlarının ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. Peki, halı sahalar ne zaman açılacak son durum
Koronavirüs salgınında bulaş zincirinin kırılması için ülkemizde uzun süredir pek çok tedbir uygulanıyor. İllere göre bir takvimle normalleşme adımlarının atılmasına karar verildi. Kabine toplantısında yerine karar dönemiyle ilgili kararlar alındı. Peki, yüzme havuzları nerede ne zaman açılacak?
Halı sahalar açılacak mı? Hangi şehirlerde halı sahalar yüzme havuzları açılacak?
Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler düşük ve orta riskli illerimizde 09.00 ile 19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir" dedi.
Düşük riskli iller:
Hakkari
Van
Şırnak
Siirt
Iğdır
Ağrı
Bingöl
Diyarbakır
Şanlıurfa
Muş
Bitlis
Batman
Uşak
Orta riskli iller:
Kars
Erzurum
Bayburt
Erzincan
Tunceli
Elazığ
Malatya
Kahramanmaraş
Gaziantep
Hatay
Adana
Sivas
Yozgat
Nevşehir
Kırşehir
Çorum
Kastamonu
Çankırı
Bartın
Karabük
Ankara
Eskişehir
Afyonkarahisar
Isparta
Denizli
Aydın
Manisa
Bursa
Yüksek riskli iller:
İstanbul
Kırklareli
Tekirdağ
Çanakkale
İzmir
Muğla
Antalya
Bilecik
Kütahya
Düzce
Bolu
Zonguldak
Kırıkkale
Karaman
Mersin
Niğde
Kayseri
Kilis
Artvin
Ardahan
Çok yüksek riskli iller:
Edirne
Balıkesir
Burdur
Sakarya
Konya
Aksaray
Sinop
Samsun
Amasya
Tokat
Ordu
Giresun
Gümüşhane
Trabzon
Rize
Adıyaman
Osmaniye