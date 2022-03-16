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Aktüel Halepçe Katliamı nedir neler yaşandı?
Aktüel

Halepçe Katliamı nedir neler yaşandı?

Halepçe Katliamı neler yaşandı? 16 Mart tarihiyle birlikte pek çok kişi Halepçe Katliamı hakkında araştırma yapmamaya başladı. Peki, 1988’de Halepçe’de ne oldu?

Yeniakit Publisher
2022-03-16 12:06:00 -
Halepçe Katliamı nedir neler yaşandı?

Son günlerde pek çok kişi Halepçe Katliamı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Halepçe katliamı ne zaman nerede kim tarafından yapıldı?

Halepçe Katliamı nedir neler yaşandı?

16 Mart ile birlikte pek çok kişi ‘Halepçe Katliamının’ ne olduğunu ne zaman ve kim tarafından yapıldığını araştırmaya başladı. Peki, 16 Mart 1988’de Halapçe’de neler yaşandı?

Tarihi ve yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Halepçe Katliamı, 8 yıl süren İran-Irak Savaşı'nda dönemin devlet başkanı Saddam Hüseyin'in Kürtlere karşı başlattığı "Enfal Hareketi'nin" son aşaması olarak gerçekleşti. Saddam Hüseyin, savaşta İran'a destek vermekle suçladığı Halepçe halkının bombalanması emrini verdi. Bu emir üzerine 16 Mart 1988'de Halepçe semalarına gelen uçaklar, halkın üzerine gaz bombaları yağdırdı. 5 bin kişinin öldüğü saldırıda 7 bini aşkın insan yaralandı.

Binlerce kişi de Halepçe'den kaçarak İran'a ve Türkiye'ye sığındı. Bu kaçış esnasında yüzlerce insan hayatını kaybetti. Daha sonra 19 Ağustos'ta İran ile Irak arasında ateşkes imzalandı. Anlaşmadan 5 gün sonra Irak ordusu, Halepçe'yi geri aldı.

Halepçe nerede?

Halepçe,  Irak'ın kuzeyinde, İran sınırının 15 km batısında, Süleymaniye'nin 61 km güneydoğusunda, başkent Bağdat'ın 241 km kuzeydoğusunda bulunan bir şehirdir.

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