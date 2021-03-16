  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Halepçe katliamı ne zaman oldu? Halepçe katliamında kaç kişi öldü?
Yaşam

Halepçe katliamı ne zaman oldu? Halepçe katliamında kaç kişi öldü?

Halepçe katliamı neden nerede oldu? 16 Mart 1988'de yaşanan Halepçe katliamının yıldönümünde siyasiler anma mesajları yayımladı. Pek çok kişi Halepçe katliamının ne zaman yaşandığını kaç kişinin yaşamını yitirdiğini araştırıyor. Halepçe katliamını kim yaptı?

Yeniakit Publisher
2021-03-16 15:25:00 -
Halepçe katliamı ne zaman oldu? Halepçe katliamında kaç kişi öldü?

Halepçe katliamı 16 Mart 1988’de yaşandı. İran-Irak Savaşı sırasında Saddam Hüseyin'in, 1986-1988'de Irak'ın kuzeyinde Kürtlere karşı düzenlettiği El-Enfal Harekâtı adlı isyanı bastırma operasyonunun bir parçasıdır. Kanlı Cuma olarak da bilinen bu zehirli gaz saldırısı (Kürt halkına yapılmış bir soykırım olarak kabul edilir.

Halepçe katliamında 3.200 ile 5.000 arasında kişi öldürüldü ve 10.000 ile 7.000 arası sivil yaralandı. Saldırıdan sonra komplikasyonlar, çeşitli hastalıklar meydana geldi ve yapılan doğumlar sağlıklı neticelenemedi.

Irak Yüksek Ceza Mahkemesi 1 Mart 2010 tarihinde soykırım eylemi olarak Halepçe Katliamı'nı tanıdı ve karar Kürdistan Bölgesel Hükûmeti tarafından memnuniyetle karşılandı. Saldırı bazı ülkelerde parlamentolar tarafından insanlığa karşı işlenmiş bir suç olarak tanımlanıp, kınandı. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu katliamın tanınması için kanun teklifi verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İkinci el araba fiyatları için kritik açıklama geldi!
Ekonomi

İkinci el araba fiyatları için kritik açıklama geldi!

İkinci el araba fiyatlarının yükselip yükselmeyeceği merak konusu olurken, piyasayı ilk elden takip eden isimlerden beklenen açıklama geldi...
Türkiye ile anlaşmaya geliyorlar
Dünya

Türkiye ile anlaşmaya geliyorlar

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ile Konsey üyeleri Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Balkan ülkesi ile bir..
İsrail’i korku sardı! 'Füzelerle vurulabiliriz'
Dünya

İsrail’i korku sardı! 'Füzelerle vurulabiliriz'

İsrail'in son dönemde sürekli olarak karasularına girdiği Lübnan'da sessizlik devam ediyor. Tel-Aviv yönetimi, Lübnan Hizbullahı'nın İsrail'..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay