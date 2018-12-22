Halal Dünya Marketleri’ne yeni bir kardeş

Müslümanları helal ürünlere teşvik eden, haram ürünlerden men eden bir topluluk olan HALAL DUNYA MARKETLERİ BİRLİĞİ yeni bir kardeşe kavuşuyor. Sağlığınıza ve dininize zarar verecek hiçbir zararlı katkı maddeli ürünün bulunmadığı, 14 bin çeşide yakın ürünün sergileneceği, uluslararası sertifikalama kurumu GİMDES’in denetiminde helal ve tayyib sertifikalı ürünlerin yer alacağı yeni kardeş, Aksaray Halal Dunya Marketimiz Kılıçarslan Mah. 1344 Sokak. No: 34 Merkez/AKSARAY adresinde, Cenabı Hakk’ın müsaadesi ve siz değerli helal lokma sevdalılarının dualarıyla hizmete başlamıştır. Helal Lokma Ailede başlar sloganı ile çalışmaya başlayan yeni şubemizin, Aksaraylı kardeşlerimize ve bütün Müslümanlara hayırlı ve bereketli olmasını Rabbimizden diliyoruz.