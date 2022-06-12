Haksız mı, neden diğerlerine de şart koşmuyoruz? Finlandiya'dan "terörü diğer NATO ülkeleri de destekliyor, neden hedef benim" isyanı

Türkiye'nin teröre destek verdikleri gerekçesi ile Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerini veto etmesinin ardından birlik içinde diplomasi trafiği sürüyor.

Finlandiya'yı ziyaret eden NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile görüştü.

Görüşmenin ardından iki isim ortak basın toplantısı düzenledi.

Niinistö de Türkiye ile müzakerelerde herhangi bir gelişme olup olmadığıyla ilgili soru üzerine "İlerleme, diyalog kanallarımızın açık olması, görüşmelere devam etmemiz olarak düşünülebilir." dedi.

"Neden hedef gösterildiğimizi anlamıyorum"

Terörü destekleyen diğer NATO ülkelerini kastederek kendilerine de müsamaha gösterilmesini isteyen Finlandiya Cumhurbaşkanı, "ülkesinin, Türkiye'nin endişeleriyle ilgili diğer NATO ülkelerinden farklı bir tutumu olmadığını, neden özellikle bu konuda hedef gösterildiklerini anlamakta zorlandığını" kaydetti.

PKK'yı destekleyen diğer NATO ülkelerine de aynı şartlar koşulmalı

Diğer taraftan uzmanlar, İsveç ve Finlandiya'ya şart koşmanın yetersiz olduğunu beyan ediyor.

Emekli Tuğgeneral ve Öğretim Üyesi Dr. Naim Babüroğlu, Türkiye'nin diğer NATO ülkelerine de terörü desteklememe şartı getirmesi gerekiğini vurgulayarak şu ifadelerde bulunuyor:

ABD desteğini PKK/PYD'den çekerse diğer ülkeler de çeker. O halde Türkiye'nin birinci muhatabı ABD, ikinci muhatabı İsveç ve Finlandiya olmalı. Bir üye ülkenin güvenliğini tehdit eden bir oluşuma ya da örgüte, bir başka üye ülkenin herhangi bir şekilde desteği, NATO'nun 14 maddelik kuruluş anlaşmasının değerlerine ve ruhuna aykırıdır, destekleyemez. Türkiye diyecek ki "NATO'nun genişlemesinde bir problemimiz yok ancak siz ABD olarak NATO'nun kuruluş anlaşmasının değerlerine aykırı hareket ediyorsunuz, Suriye'nin kuzey doğusundaki PKK/PYD bölücü terör örgütünden desteğinizi çekin, yazılı taahhüt edin, bu örgütün etkisiz duruma getirilmesi için gerekli adımları ya beraber atalım, ya da Türkiye olarak ben atacağım, siz karışmayın, taahhüt edin."

Ama bu da yetmez, NATO'da Türkiye hariç 29 üye ülke var. NATO'nun belgesinde PYD/PKK terör örgütü ve onların kollarının, oluşumlarının hepsi terör örgütü listesine dahil edilecek. Dolayısıyla NATO kabul edince üyesi olan 29 üye ülke de terör örgütü listesine alacak. Türkiye, bu iki maddeyi gerçekleştirmeden sadece İsveç veya Finlandiya'da bulunan bazı örgüt elemanlarının teslim edilmesi, İsveç'in PKK/PYD terör örgütüne desteği kesmesi ya da ABD'nin F-16 gibi bir vaadi Türkiye'nin veto yetkisini kaldırması için yetersizdir."