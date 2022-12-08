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Aktüel Hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı
Aktüel

Hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı

Kilis'te hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-08 22:43:00 -
Hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı

Kilis'te hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, 2019'da "kasten öldürme" suçundan aranan ve hakkında 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Suriyeli A.E'nin adresini belirledi.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

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