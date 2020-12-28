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Aktüel Hakkari'den acı haber! Şehit sayısı yükseldi
Aktüel

Hakkari'den acı haber! Şehit sayısı yükseldi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, çığ altında kalan askerin cansız bedenine ulaşıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-28 13:03:00 -
Hakkari'den acı haber! Şehit sayısı yükseldi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2 gün önce yaşanan çığ sonrası kayıp olan askeri personeli arama kurtarma çalışmalarına günün ağarması ile yeniden başlandı.

AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinden 37 uzman personelin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Uzman Çavuş Ali Özdemir'in naaşına ulaşıldı.

Çığ bölgesinden alınan Özdemir'in cenazesi törenle memleketi Kahramanmaraş’a uğurlanacak. Üs bölgesinin kardan kapanan yolunu açma çalışmaları sırasında düşen çığda şehit sayısı 2'ye yükselmiş oldu.

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