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Aktüel

Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-06-26 20:41:42 -
Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mühimmat bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 24 Haziran'da Çukurca ilçesi Narlı köyü kırsalında düzenlenen operasyonda 102 hava savunma, 128 uçaksavar, 7 havan, 74 doçka ile 144 biksi mühimmatı, 320 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ile 2 el bombası ele geçirildi.

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