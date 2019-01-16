Hakkari'de onlarca kilo esrar ele geçirildi Hakkari'de terör örgütünün finans kaynağına yönelik operasyonda toprağa gizlenmiş 34 kilo 970 gram esrar bulunduğu bildirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik çalışmalar devam ediyor. Merkeze bağlı Ağaçdibi köyü kırsalında gerçekleştirilen arazi aramasında toprağa gizlenmiş 34 kilo 970 gram toz esrar ele geçirildi.

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