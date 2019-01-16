Hakkari'de onlarca kilo esrar ele geçirildi
Hakkari'de terör örgütünün finans kaynağına yönelik operasyonda toprağa gizlenmiş 34 kilo 970 gram esrar bulunduğu bildirildi.16 Ocak 2019 Çarşamba 22:26
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Merkeze bağlı Ağaçdibi köyü kırsalında gerçekleştirilen arazi aramasında toprağa gizlenmiş 34 kilo 970 gram toz esrar ele geçirildi.
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