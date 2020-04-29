  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Hakkari'de heyelan nedeniyle kapanan yol 3 günde açıldı

2020-04-29 12:22:17 -
Hakkari'de heyelan nedeniyle kapanan yol 3 günde açıldı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 1 köy ile 7 mezraya ulaşımın sağlandığı yol, heyelan nedeniyle kapanmasının ardından yürütülen 3 günlük çalışmayla açıldı.

İlçede hafta sonu etkili olan sağanak sonrasında meydana gelen toprak kayması, Onbaşılar köyü ve bağlı 7 mezranın yolunun kapanmasına neden oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine İl Özel İdaresine Bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri yolun açılması için çalışma başlattı.

Ekipler, 3 gün süren çalışmanın ardından yolu açtı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı