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Aktüel Hakkari'de düğünlerin süresi 2 saate düşürüldü
Aktüel

Hakkari'de düğünlerin süresi 2 saate düşürüldü

Yeniakit Publisher
2020-08-19 00:12:09 -
Hakkari'de düğünlerin süresi 2 saate düşürüldü

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düğünlerin süresi 2 saate düşürüldü, 65 yaş ve üstü kişilerin de sokağa çıkmaları kısıtlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Vali İdris Akbıyık başkanlığında toplanarak bazı kararlar aldığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

''İlgili tarih ve sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha kararı ile 14.30-18.30 saatleri arasında yapılması kararlaştırılan sokak düğünlerinin 15.30-17.30 saatleri arasında (4 saatten 2 saate indirilmesine) yapılmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması, 65 yaş üstü vatandaşlarımızın saat 13.30-17.30 saatleri arasında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’nci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.''


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