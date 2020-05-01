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Hakkari’de ’Askıda Ekmek Var’ projesi

Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği, Ramazan ayı münasebetiyle ‘Askıda Ekmek Var’ projesi başlattı.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 10:04:35 -
Hakkari’de ’Askıda Ekmek Var’ projesi

Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği, Ramazan ayı münasebetiyle ‘Askıda Ekmek Var’ projesi başlattı.


Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu, kentte bulunan hayırsever iş adamlarının desteğiyle derneklerine bağış yapıldığını ifade etti. Aydoğdu, “Dernek olarak Hakkari’de 150 aileye Ramazan ayı boyunca ’Askıda Ekmek Var’ projesi kapsamından yardımcı oluyoruz. Başlattığımız kampanya ile engeli, dar gelirli ve babası ile annesi vefat etmiş olan ailelere böyle bir destek için çalışma başlattık. Bizlere bu kampanya konusunda destek veren kentteki hayırseverlere teşekkür ederim. Bir kez daha çok aileye ulaşmamız ve daha çok destek olmamız için herkese derneğimize destek vermeleri konusunda çağrıda bulunuyorum” dedi.

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