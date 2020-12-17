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Aktüel Hakkari'de 103 kilo 800 gram eroin ele geçirildi
Aktüel

Hakkari'de 103 kilo 800 gram eroin ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-17 17:23:20 -
Hakkari'de 103 kilo 800 gram eroin ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Esendere beldesinde bir minibüste 103 kilo 800 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçunu önlemeye yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, dün Esendere beldesi Güldalı köyü yol güzergahında durdurulan bir minibüste yapılan aramada bagaj kısmında paketlenmiş 103 kilo 800 gram eroin ele geçirildi.

İki şüpheli gözaltına alındı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte 2020 yılında 2 bin 115 kilo eroin ele geçirildiğini belirterek güvenlik güçlerini tebrik etti.

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