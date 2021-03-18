  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı
Aktüel

Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) 261 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 96 idari yargı hakim adayının atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 09:57:00 -
Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) 261 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 96 idari yargı hakim adayının atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 261 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 96 idari yargı hakim adayı, 12 Mart'ta yapılan ad çekme sonucu HSK tarafından atandı.

Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince gerçekleştirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bir siz eksiktiniz! 'Gergerlioğlu'nun yanındayız'
Gündem

Bir siz eksiktiniz! 'Gergerlioğlu'nun yanındayız'

Her fırsatta terör odaklarının yanında olup destek veren Türk Tabipleri Birliği (TTB) terör sevici HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na destek ..
ABD'li isimden skandal açıklama: Türk ordusu bunu yaparsa felaket olur!
Gündem

ABD'li isimden skandal açıklama: Türk ordusu bunu yaparsa felaket olur!

ABD'li uzman Peter Suciu, Rus yapımı beşinci nesil Su-57 savaş uçaklarının Türk ordusunun envanterine katılmasının NATO için kabus anlamına ..
Fatih Erbakan'dan olay andımız açıklaması: Merhum Hocamız da...
Siyaset

Fatih Erbakan'dan olay andımız açıklaması: Merhum Hocamız da...

Hüda Par Genel Başkanı İshak Sağlam, beraberindeki heyetle Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay