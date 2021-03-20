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Aktüel Hakim, Savcı ve Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı
Aktüel

Hakim, Savcı ve Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulunca 60 hakim ve savcının görev yerlerinin değiştirilmesine yönelik atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-20 09:26:00 -
Hakim, Savcı ve Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcılarının 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu gereğince atanmalarına ilişkin Hakimler ve Savcılar Birinci Dairesinin 28 Ocak 2021 tarihli ve 92 sayılı kararı ile 12 Mart 2021 tarihli 223 sayılı atama kararına göre, 60 hakim ve savcının görev yeri değiştirilirken, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Yılmaz Çiftçi, Ankara Hakimliğine atandı.

5 Danıştay tetkik hakimi de çeşitli illerin vergi ve idari mahkemelerinde görevlendirildi.

Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

Bazı büyükelçilerin görev yerlerinin değiştirilmesine ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Türkiye'nin Singapur Cumhuriyeti Büyükelçisi Murat Lütem ve Moğolistan Büyükelçisi Muhittin Ahmet Yazal merkeze alındı.

Singapur Büyükelçiliğine NATO ve Avrupa-Atlantik Güvenlik ve Savunma İşleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Burçin Gönenli, Moğolistan Büyükelçiliğine ise Enerji ve Çok Taraflı Ulaştırma Genel Müdür Yardımcısı Zafer Ateş atandı.

Nijerya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Hidayet Bayraktar'ın atanmasına karar verildi.

Ayrıca Dışişleri Bakanlığı bünyesinde açık bulunan Personel Genel Müdür Yardımcılığına Uygar Mustafa Sertel, Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına da Ahmet Akıntı getirildi.

 

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