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"Hakemlerden adil bir yönetim bekliyoruz"

- Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Taner Öcal:"Hakemler doğru maç yönetselerdi şu anda 4 puanımız olacaktı. Maalesef bize 'düştü' gözüyle bakarak basit hatalar yapıyorlar"- "TFF Merkez Hakem Kuruluna da buradan söylüyorum. Bizi kimse gözden çıkarmasın. Biz gözden çıkarılacak bir takım değiliz"

20 Aralık 2018 Perşembe 19:34
"Hakemlerden adil bir yönetim bekliyoruz"

KARABÜK (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü Taner Öcal, "Hakemler doğru maç yönetselerdi şu anda 4 puanımız olacaktı. Maalesef bize 'düştü' gözüyle bakarak basit hatalar yapıyorlar." dedi.

Öcal, Hasan Doğan Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin ilk yarısının son maçını deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile oynayarak Antalya'ya kampa gideceklerini ve burada devre arasını 4 hazırlık maçıyla değerlendireceklerini anlattı.

Oynadıkları maçlarda hakemlerin adaletsiz davrandığını savunan Öcal, "Hakemler eğer doğru maç yönetselerdi şu anda 4 puanımız olacaktı. Maalesef bize 'düştü' gözüyle bakarak basit hatalar yapıyorlar. İnşallah bunları tekrar etmezler, hakkı neyse onu vermeleri gerekir. Hakemlerden adil bir yönetim bekliyoruz." diye konuştu.

Öcal, kimsenin kendilerine "düştü" gözüyle bakmasını istemediklerini ve mücadeleyi sonuna kadar götüreceklerini vurgulayarak, "TFF Merkez Hakem Kuruluna da buradan söylüyorum. Bizi kimse gözden çıkarmasın. Biz gözden çıkarılacak bir takım değiliz. Burası Karabükspor. Bu takım gençlere kaldı, diye hiçbir zaman misyonu ve vizyonu bitmez. Herkes bunu böyle bilsin. Biz adaletli bir yönetim bekliyoruz. Bize hiç kimse yardım etmesin. Bizim yardıma ihtiyacımız yok." ifadelerini kullandı.

Genç oyucuların ilerleme kaydettiğini belirten Öcal, Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Mehmet Yüksel'in mücadelesine nasıl destek verebileceklerinin peşinde olduklarını söyledi.

"İddialı konuşuyorum, bu çocuklar ikinci devre tabanca gibi olacaklar." diyen Öcal, ikinci yarı bambaşka bir Karabükspor ortaya çıkacağını sözlerine ekledi.


- Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıkları


Kırmızı-mavili ekip, ligin 17. haftasında 22 Aralık Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Hasan Doğan Tesisleri'nde Taner Öcal yönetimindeki idmanda, kondisyon çalışması ve yarı sahada maç yapıldı.

Sakatlığı bulunan Ahmet Karadayı, takımdan ayrı çalıştı.



Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 19:34
  1. Futbol
  2. Kardemir Karabükspor
  3. Spor Toto 1. Lig
  4. Taner Öcal

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