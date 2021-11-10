Hakan Ural yoğun bakımda mı? Hakan Ural sağlık durumu nasıl?

Sosyal medya hesabından paylaşım yaparak sağlığı için dua isteyen Hakan Ural'ın sağlık durumu merak ediliyor. Hakan Ural, sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ural, "Sevgili minik ailem ortalığın bilindik virüsler dışında tarif edilemeyen virüslerle de dolu olduğunu deneyimlemiş olduk maalesef. Fakat hamdolsun Allah'ın izni ile çok çok iyiyim hanım iyi baktı Allah için. Sizlerin hayır duasının ilgi alakasının içtenliğiniz samimiyetinizden kaynaklı enerji verişinizle hiç bir hastalık muvaffak olamaz evvelallah. Arayan soran tüm dost arkadaşlara da teşekkürler. Her işte de bir hayır vardır inşallah Allah'tan bir mani olmazsa sağlam olsun Pazartesi beraberiz. Sizleri Allah için çok seviyorum iyi ki varsınız. Selam, sevgi, saygılar" dedi.

Hakan Ural yoğun bakımda mı?

Sunucu Hakan Ural geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından soğuk algınlığı geçirdiğini duyurmuştu. İlerleyen günlerde durumu kötüleşen Hakan Ural hastaneye giderek PCR testi yaptırdı. Ural’ın negatif çıkan test sonucu ise bir gün sonra pozitife döndü. Ural, “Arkadaşlar maalesef süreç her geçen gün daha zorlaştı. Sıkıntılı yani. Bir önceki post iyi dedik ama erken davranmışız. Allah yardımcımız olsun dualarınızı eksik etmeyin” ifadelerini kullanmıştı.

Hakan Ural’ın testinin pozitif çıkması sonrasında tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Ural'ın sağlık durumunun kötüye gittiği ve yoğun bakıma kaldırıldığı iddia edildi. Çift doz koronavirüs aşısı olduğu öğrenilirken yakın kaynaklardan ise herhangi bir açıklama gelmedi.