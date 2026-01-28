Hakan Taşıyan'ın son durumu belli oldu! Apar topar yoğun bakıma alınmıştı

  • İSTANBUL
Şarkıcı Hakan Taşıyan kalp krizi şüphesiyle başvurduğu hastanede yoğun bakıma alındı.

Arabesk müzik sanatçısı Hakan Taşıyan, sabah saatlerinde kalp krizi şüphesiyle Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada gerekli tetkikleri yapılan Taşıyan, önlem amaçlı hastanenin koroner yoğun bakım servisine alındı.

Hastanenin Kardiyoloji Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Mücahit Balcı, Hakan Taşıyan'ın sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, önlem amaçlı yoğun bakımda bulunduğunu ve yakın zamanda taburcu olabileceğini belirtti. Balcı, "Taşıyan, hastanemize kalp krizi şüphesiyle başvurmuş olup, gerekli klinik ve laboratuvar değerlendirilmesi sonrasında kardiyolojik açıdan düşük riskli kabul edilmiştir. Önlem amaçlı olarak koroner yoğun bakımında izleme altına alınmıştır. Hastamızın karaciğer ve böbrek nakil öyküsü bulunduğundan dolayı mevcut klinik durumu multidisipliner bir yaklaşımla sürdürülmektedir. Şu anda böbrek fonksiyon testlerinde yükselme olduğundan dolayı bu süreç titizlikle, multidisipliner olarak tedavi edilmektedir. Gereken tıbbi takip süreci yapılmaktadır. Hastanın genel durumu gayet iyidir. Hayati bulguları stabildir. Genel durumu gayet iyi, yakın bir süreç içerisinde taburcu olacağını söyleyebiliriz" diye konuştu.

