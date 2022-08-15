  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Hakan Taşıyan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşılama
Siyaset

Hakan Taşıyan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşılama

AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümü programı kapsamında Ankara'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, havalimanında Hakan Taşıyan ile partililer tarafından karşılandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-15 20:53:00 -
Hakan Taşıyan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşılama

AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümü programı kapsamında Ankara'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, havalimanında Hakan Taşıyan ile partililer tarafından karşılandı.

Şarkıcı Hakan Taşıyan, geçtiğimiz yılın ekim ayında karaciğer sirozu ve böbrek yetmezliği tanısıyla hastaneye başvurmuş, Ankara Şehir Hastanesi'nde karaciğer ve böbrek nakli yapılmıştı.

Yaklaşık 7 ay süren tedavi süreci sonrası taburcu olan Taşıyan, uzun zaman sonra AK Parti'nin 21.kuruluş yıl dönümü programında görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen AK Parti 21. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katılmak için eşi Emine Erdoğan ile birlikte Ankara'ya geldi.

Tedavi sürecinde kendisine destek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı yalnız bırakmayan Hakan Taşıyan, Esenboğa Havalimanı'ndaydı.

Hakan Taşıyan'dan Erdoğan'a karşılama

Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, şarkıcı Hakan Taşıyan ve partililer karşıladı.

O anlara ait görüntüleri Hakan Han Özcan, sosyal medya hesabından paylaştı.

 


Şarkıcı müsveddesi yine yaptı yapacağını!
Şarkıcı müsveddesi yine yaptı yapacağını!

Medya

Şarkıcı müsveddesi yine yaptı yapacağını!

Demans nedir, nasıl anlaşılır? Demans riskini azaltmanın yolları ve belirtileri
Demans nedir, nasıl anlaşılır? Demans riskini azaltmanın yolları ve belirtileri

Sağlık

Demans nedir, nasıl anlaşılır? Demans riskini azaltmanın yolları ve belirtileri

Biri bu edepsize dur demeyecek mi?
Biri bu edepsize dur demeyecek mi?

Medya

Biri bu edepsize dur demeyecek mi?

'Batarsın' diyenleri dinlemedi! Şimdi bunlardan servet kazanıyor
'Batarsın' diyenleri dinlemedi! Şimdi bunlardan servet kazanıyor

Ekonomi

'Batarsın' diyenleri dinlemedi! Şimdi bunlardan servet kazanıyor

Samsun'da başıboş develer sahile indi! Çöpleri yedi
Samsun'da başıboş develer sahile indi! Çöpleri yedi

Aktüel

Samsun'da başıboş develer sahile indi! Çöpleri yedi

Renk körlüğü nedir? Renk körlüğü testi nasıl yapılır? Tsk renk körlüğü testi, Deutan renk körlüğü
Renk körlüğü nedir? Renk körlüğü testi nasıl yapılır? Tsk renk körlüğü testi, Deutan renk körlüğü

Sağlık

Renk körlüğü nedir? Renk körlüğü testi nasıl yapılır? Tsk renk körlüğü testi, Deutan renk körlüğü

Japon hükümetinden tartışmalı Yasukuni tapınak ziyareti!
Japon hükümetinden tartışmalı Yasukuni tapınak ziyareti!

Dünya

Japon hükümetinden tartışmalı Yasukuni tapınak ziyareti!

Tarım Kredi Kooperatifi market şubeleri | Tarım Kredi Market ürün fiyatları 2022
Tarım Kredi Kooperatifi market şubeleri | Tarım Kredi Market ürün fiyatları 2022

Ekonomi

Tarım Kredi Kooperatifi market şubeleri | Tarım Kredi Market ürün fiyatları 2022

Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii'ye, yolsuzluk davalarından 6 yıl daha hapis cezası
Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii'ye, yolsuzluk davalarından 6 yıl daha hapis cezası

Dünya

Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii'ye, yolsuzluk davalarından 6 yıl daha hapis cezası

 

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

isimsiz

erdoğan partisinin kuruluş yılını kutlamak için gitti antalya’yı tarifeli uçakşa mı gitti özel uçakla ma arka planda THY uçağı gözüküyor tarife uçakla gittiyse parasını cebinden mi ödedi,parti kasasından mı yoksa devletin kesesinden mi ödedi,özel uçakla gidildiyse ücreti nasıl öden di

o.b

türk insanına kötü örnek olan sayın taşıyan sarhoş televizyona çıkıp tümmillete kötü örnek olan bu şahısa sayın Başkan destek olmıuş iyi de olmuş ama kötü örneklere destek iyileri küstürmezmi bu şarkıcının özelliğinedirki akit gazetesi bile haber yapıyor !!!!!!!
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23