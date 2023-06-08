Hakan Fidan Abdullah Çatlı mı? Kızının cevabı gündem oldu: Şayet öyle bir şey varsa...

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz hafta açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın getirilmesinin yankıları sürüyor. Fidan'ın Dışişleri Bakanı olmasıyla birlikte uzun süredir şehir efsanesi olarak dilden dile dolaşan bir iddia da yeniden gündem oldu.

Bahsi geçen iddiaya göre; 1996 yılında Susurluk'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Abdullah Çatlı'nın ameliyatla yüzünü değiştirerek hayatına Hakan Fidan olarak devam ediyor. İkilinin benzer yüz hatlarına sahip olması da bu iddiaları güçlendirdi.

Çatlı'nın kızının sözleri gündem oldu

Sosyal medyada konuyla ilgili tartışmalar devam ederken Abdullah Çatlı'nın kızı Gökçen Çatlı'nın 3 yıl önce yerel bir televizyon kanalına verdiği röportaj yeniden gündem oldu.

"Babam böyle bir şey yapmış olsa bile sır dahilinde yapardı"

Muhabir Gökçen Çatlı'ya "Abdullah Çatlı'nın vefat etmediği söyleniyor. Hatta göz yapısıyla da Hakan Fidan'a çok benzetiliyor. Bununla ilgili siz neler söylemek istersiniz?" sorusunu yöneltti.

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Bu soruya babasının replik olan bir sözüyle karşılık veren Gökçen Çatlı, "Bu soruya babamın sözüyle karşılık vereyim; iki kişinin bildiği sır değildir. Şayet öyle bir şey varsa onu zaten tek kişi bilir. Babam böyle bir şey yapar mıydı? Yapmış olsa bile sır dahilinde yapardı. Bunu ne ben ne de kardeşim hiçbirimiz bilmezdik" ifadelerini kullandı.