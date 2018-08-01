Hakan Çalhanoğlu'ndan ayrılık mesajı

Mili futbolcu Hakan Çalhanoğlu, evliliğiyle ilgili açıklama yaparak boşanacağını açıkladı.

Milan'da forma giyen millli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada eşi Sinem Çalhanoğlu'dan boşanacağını açıkladı.

Hakan Çalhanoğlu'nun yaptığı açıklamada, "Sevgili arkadaşlar, evliliğe olan saygım nedeniyle boşanma sürecim hakkında yorum yapmama kararı almıştım. Ancak ne yazık ki bu sessizliğimin istismar edildiğini ve bilinçli olarak boşanmamamızdaki suçun bana ait olduğu izlenimi yaratılmaya çalışıldığını görüyorum. Şerefim ve ailem kötülendiği için, boşanma sürecim hakkında açıklama yapmak durumundayım. Çok ciddi ve affedilmesi mümkün olmayan bir durum meydana geldiği için, geri dönülmesi mümkün olmayan bir kararla boşanacağım. Eğer bu evlilikten bir çocuğum olursa, sorumluluklarını yerine getirecek, ancak eski eşim ve ailesiyle iletişim kurmayacağım. Davanın görüleceği güne kadar bekleyecek ve mahkemede boşanma kararıma neden olan tüm olayları anlatacağım. Ancak gerçeği öğreneceğiniz zaman beni anlayabileceksiniz" ifadeleri yer aldı.