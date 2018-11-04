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Hakan Çalhanoğlu Milan ile yollarını ayırıyor

İtalyan basını, Milan forması giyen Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun devre arasında takımla yollarını ayırabileceğini öne sürdü.

04 Kasım 2018 Pazar 10:51
Hakan Çalhanoğlu Milan ile yollarını ayırıyor

İtalya Serie A takımlarından Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu, devre arasında takımdan ayrılabilir.

Tuttosport gazetesinin haberine göre Milan, yeni transfer Lucas Paqueta'ya yer açmak için devre arasında Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu satmayı düşünüyor.

Leıpzıg veya Frankfurt

Çalhanoğlu'nun Almanya'ya geri döneceği, Red Bull Leipzig veya Eintracht Frankfurt'a gitmeye yakın olduğu iddia edildi.

Milan teknik direktörü Gennaro Gattuso tarafından son haftalarda kesik yiyen Milli futbolcu, 2017'de 21 milyon euroya Milan'a transfer olmuştu.

Gattuso: ''Sıkıntı yaşıyor''

Öte yandan Milan teknik direktörü Gennaro Gattuso, yaptığı açıklamada ''Hakan, fit olmak için elinden geleni yapıyor. Son maçta sıkıntı yaşadığını gördünüz.'' sözlerini kullandı.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 10:51
  1. İtalya Serie A
  2. Hakan Çalhanoğlu
  3. MİLAN

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