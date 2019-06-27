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Hakan Atilla kimdir, nereli, ve kaç yaşında?

ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, 19 Temmuz'da tahliye edilecek. Peki Hakan Atilla kimdir, nereli, ve kaç yaşında? İşte merak edilen ayrıntılar...

27 Haziran 2019 Perşembe 23:06
Hakan Atilla kimdir, nereli, ve kaç yaşında?

ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, 19 Temmuz'da tahliye edilecek. Peki Hakan Atilla kimdir, nereli, ve kaç yaşında? İşte merak edilen ayrıntılar...

Hakan Atilla kimdir?

Halkbank Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla evli mi eşi kim? Hakan Atilla ABD'de mahkemede ne diyor? Hakan Atilla özel hayatı ve biyografisi aksam.com.tr'de. Hakan Atilla son günlerin en merak edilen isimlerinden biri haline geldi. ABD'de tutuklanan Mehmet Hakan Atilla merak ediliyor. Gelin hep birlikte Hakan Atilla'ya bakalım. Mehmet Hakan Atilla, 1970 yılında Ankara'da doğdu. Üniversite eğitimine yine burada devam eden Atilla, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu.

Hakan Atilla neden hapishanede?

Halkbank Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, ABD'nin New York kentinde tutuklandı. ABD'nin İran'a olan yaptırımlarını delmek ve bankacılık sahtekarlığı yaptığı gerekçesiyle FBI tarafından gözaltına alınan Mehmet Hakan Atilla, aynı gün hakim karşısına çıkarıldı ve tutuklandı. Reza Zarrab'ın davasıyla bağlantılı olarak tutuklanan Mehmet Hakan Atilla, tutuklanmasının ardından Reza Zarrab'ın da yattığı Manhattan'daki cezaevine konuldu. Sulh Hakimi James C. Francis, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesinde hakim karşısına çıkarılan Mehmet Hakan Atilla'nın iki ayrı suçtan yargılanacağını ifade etti. Bunların ABD'nin İran'a karşı uyguladığı yaptırımları delme ve bankacılık sisteminde dolandırıcılık yapma suçları olduğu iddia edildi. İlk duruşmada henüz bir avukatı olmayan Atilla'yı geçici bir avukat temsil etti. Hakim Francis, Mehmet Hakan Atilla'nın tutukluluk halinin sürmesine karar verilmişti.

 

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 23:06
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