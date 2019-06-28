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Hak İş'ten CHP'li belediyelerin hukuksuzluğuna karşı yeni karar! Açlık grevine başlıyoruz

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Kurban Bayramı'na kadar hukuksuzluğa uğrayan işçilerimizin hakları teslim edilmezse, açlık grevine başlayacağız." dedi.

28 Haziran 2019 Cuma 12:19

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

HDP ve CHP'li belediyelerin hukuksuzca işten çıkardığı çalışanlara haklarının teslim edilmesi için işçilerle birlikte Bolu'dan Ankara'ya 11 gün boyunca yürüyen Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, eylemleri süresince yaptığı açıklamalarında, "Arkadaşlarımıza yönelik hukuksuzluk düzeltilmezse farklı yollar deneyeceğiz." demişti.

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Başkan Arslan, CHP'nin 'Emek ve Adalet Yürüyüşü'ne sessiz kaldığını belirtirken, "Hukuksuzluğa uğrayan işçilerimiz Pazartesi gününden itibaren Bolu İl Belediyesi önünde eylemlerine devam edecekler. Kurban Bayramı'na kadar bekleyeceğiz." dedi.

Kurban Bayramı'na kadar sonuç alınmazsa yeni bir yöntemle eylemlerine devam edeceklerini söyleyen Başkan Arslan, şöyle konuştu:

"CHP Genel Başkanı sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yine randevu talep etmemize rağmen henüz cevap alamadık. Kurban Bayramı'na kadar verilen sözler tutulmaz ve işçilerimizin hakları iade edilmezse, Hak-İş Yöneticileri olarak açlık grevine başlayacağız."

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 12:19
  1. Bolu
  2. Ankara
  3. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan
  4. chp'li belediyeler

YORUM YAZ

  • kartalizmakartalizma11 dk önce
    ne oldu şimdi adalet diye yollara düştünüz kendinize bir sorun bakalım o belediyeyi bu zamana kadar partili olmayan kaç kişi işe aldınız başkanmış çıkmış konuşuyorsun

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