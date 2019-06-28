Hak İş'ten CHP'li belediyelerin hukuksuzluğuna karşı yeni karar! Açlık grevine başlıyoruz

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

HDP ve CHP'li belediyelerin hukuksuzca işten çıkardığı çalışanlara haklarının teslim edilmesi için işçilerle birlikte Bolu'dan Ankara'ya 11 gün boyunca yürüyen Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, eylemleri süresince yaptığı açıklamalarında, "Arkadaşlarımıza yönelik hukuksuzluk düzeltilmezse farklı yollar deneyeceğiz." demişti.

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Başkan Arslan, CHP'nin 'Emek ve Adalet Yürüyüşü'ne sessiz kaldığını belirtirken, "Hukuksuzluğa uğrayan işçilerimiz Pazartesi gününden itibaren Bolu İl Belediyesi önünde eylemlerine devam edecekler. Kurban Bayramı'na kadar bekleyeceğiz." dedi.

Kurban Bayramı'na kadar sonuç alınmazsa yeni bir yöntemle eylemlerine devam edeceklerini söyleyen Başkan Arslan, şöyle konuştu:

"CHP Genel Başkanı sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yine randevu talep etmemize rağmen henüz cevap alamadık. Kurban Bayramı'na kadar verilen sözler tutulmaz ve işçilerimizin hakları iade edilmezse, Hak-İş Yöneticileri olarak açlık grevine başlayacağız."