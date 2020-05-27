Haiti Emniyet Genel Müdürü Rameau'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı

ANKARA (AA) - Karayipler'de ada ülkesi olan Haiti'nin Emniyet Genel Müdürü Normil Rameau'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Press Latina'daki habere göre, isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, Rameau'nun ve bazı üst düzey polis memurlarının Kovid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi. Aynı yetkili, Rameau'nun evinde karantinada olduğunu ifade etti.

Nüfusu 10 milyonu aşan Haiti'de şu ana kadar 1174 kişide Kovid-19 görülürken, virüsten 33 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede 20 Mart'ta ilk Kovid-19 vakalarının görülmesi ile 20.00-05.00 saatlerinde uygulanmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, eğitime ara verilmiş ve 10'dan fazla kişinin katıldığı etkinlikler iptal edilmişti.





