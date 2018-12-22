Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek

yeniakit.com.tr Altay tankında seri üretime geçmeye çalışan Türkiye, dışarıdan her türlü müdahale ile karşılaşırken, içimizdeki hazımsızlar da rahat durmuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, özellike savunma sanayinde yerli ve milli üretime önem vermesiyle birlikte yerli tankını da üreten Türkiye, dışarıdaki düşmanlarının saldırılarını savurmaya çalışırken, memleket muhaliflerinin ‘Sözcü’sü de düşman ağzıyla Türk devletini hedef alıyor. Son olarak, Sözcü’nün, “Askeri fabrikayı satışa çıkardılar” manşetiyle sunduğu ve, “Türkiye bunu da gördü... Cumhuriyet değerlerini tek tek satan İktidar, şimdi de Sakarya’daki Türkiye’nin ilk askeri fabrikasını satışa çıkardı” ifadelerinin kullanıldığı haberin yine provokasyon amaçlı olduğu ortaya çıktı. Özelliştirme detaylarının anlatılmadığı haberdeki olayın, Altay tankının seri üretimi için yapıldığı, özelleştirilen fabrikanın üretim için büyük nimet olduğu belirtildi.

“Seri üretim için ışığın görünmesi...”

HaberTürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir’in haberine göre, hükümetin Altay tankının üretimi için Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki tank-palet fabrikasını 25 yıllığına işletme hakkı vererek özelleştirme kararı alması Altay tankının seri üretimi için ışığın görünmesi anlamına geliyor.

Hazır fabrikada hızlıca seri üretime geçilecek

Bu stratejik hamle ile BMC firması, zaman kaybetmeden kurulu olan bu fabrikada teknolojik altyapıyı ve insan kaynağını yenileyerek seri üretime geçecek. İlk etapta TSK'nın ihtiyacı olan 250 adet Altay tankı üretilecek ancak ihtiyaca ve dışarıdan gelebilecek talebe göre üretim sayı/kapasitesi artabilecek.

Fabrika çok avantajlı

Fabrikanın yüksek nitelikli olması, kapalı alan büyüklüğü, genişleme kapasitesi, limanlara olan demiryolu bağlantısı ve yanında bulunan test merkezi esnek üretimde önemli avantajlar sağlıyor.

Arifiye'deki tank ana bakım fabrikası, Türkiye'nin ağır askeri sanayisinin önemli merkezlerinden biri. Burada zırhlı tank üretiminin yanı sıra diğer paletli zırhlı araçlar, obüs topları üretimi ve bakımı da yapılabiliyor. Altay tankının seri üretimi için sıfırdan bir tesis kurmak yerine, 1.8 milyon metrekare arazide kurulu fabrikanın tercih edilmesinin temel nedenlerinden biri yüksek genişleme kapasitesine sahip olması. İşçileriyle birlikte kiralanacak fabrikaya mühendis ve gerekli bazı yeni ekipmanla takviye yapılacak. Üretimde bu alanda yetişmiş askerler de söz sahibi olacak. Sıfırdan bir fabrika kurmak için harcanacak kaynak da işletmeye ve üretimin geliştirilmesine aktarılacak.

İlk etapta 250 adet Altay tankı üretilecek

Prototip üretimi ve testleri tamamlanan Altay tankı, ilk etapta 250 adet üretilecek. Bu rakam, ihracat potansiyelinin artırılması ve dışarıdan sipariş alınmasıyla zaman içinde bin'li rakamlara çıkarılabilecek. Altay seri üretim ihalesini kazanan BMC'nin kendi fabrikası olsa da Arifiye'deki fabrikanın askeri ana bakım tesisine ve test merkezlerine yakınlığı, kapalı alan büyüklüğü, demiryolu ile liman bağlantısı ve seri üretimde kapasite artışına göre büyüme potansiyeli tercih edilme sebebi oldu. Ayrıca 250 adetlik küçük ölçekli seri üretim için yeni bir fabrika kurulması uygun bulunmadı.

Fabrikanın özelleştirilmesiyle ile ilgili Cumhurbaşkanı kararına göre; fabrikayı kiralayacak firma, 25 yıl işletecek. Fabrikada Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik mal ve hizmet üretiminin devamlılığının sağlanması ile Milli Savunma Bakanlığı'nın kontrolünde yeni yatırımların yapılması da amaçlanıyor. İhale dokümanında ve işletme hakkı sözleşmesinde yer alacak konular, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek. Özelleştirme süreci 31 Aralık 2019'a kadar tamamlanacak.

Raporda dikkat çeken ifade: Tıkanıklık aşıldı

S Bilişim Danışmanlık'ın raporuna göre; "Altay tankının seri üretiminin gerçekleştirilmesinde üretim yeri/fabrika tıkanıklığı kamunun elindeki Sakarya ana bakım fabrikasının özelleştirilme ya da tesis işletme haklarının kiralanması suretiyle çözümlenebilecektir. Bu yolla hem küçük-ölçekli seri üretim maliyetleri taşınabilecek hem de daha büyük ölçekli üretimler için elzem ara-evre tüketilebilecektir. Daha önemlisi 250'nin çok üstünde üretimler planlanabilir ve gerçekleştirilebilir hale gelinecektir."