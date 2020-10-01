Hainlere bir darbe daha! İnleri yerle bir edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde PKK'ya ait 2 koridorlu mağaranın kullanılamaz hale getirildiğini bildirdi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör örgütlerine yönelik operasyonları başarıyla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait 2 girişi bulunan 2 koridorlu mağaranın kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde Kahraman Komandolarımız tarafından başarıyla devam eden arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK’ya ait 2 girişi bulunan 2 koridorlu bir mağara tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.