  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hainlere bir darbe daha! İnleri yerle bir edildi
Aktüel

Hainlere bir darbe daha! İnleri yerle bir edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde PKK'ya ait 2 koridorlu mağaranın kullanılamaz hale getirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 19:04:00 - 2020-10-01 19:05:33

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör örgütlerine yönelik operasyonları başarıyla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait 2 girişi bulunan 2 koridorlu mağaranın kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde Kahraman Komandolarımız tarafından başarıyla devam eden arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK’ya ait 2 girişi bulunan 2 koridorlu bir mağara tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'dan ABD, Rusya ve Fransa'ya Azerbaycan ayarı!
Siyaset

Erdoğan'dan ABD, Rusya ve Fransa'ya Azerbaycan ayarı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Minsk üçlüsü olan ABD, Rusya ve Fransa’ya, Azerbaycan – Ermenistan gerilimindeki tutumları nedeniyle tepki gösterdi...
Bu kadarına da pes! “AK Partili” dedikleri mafya bakın hangi partinin üyesi çıktı
Siyaset

Bu kadarına da pes! “AK Partili” dedikleri mafya bakın hangi partinin üyesi çıktı

Baran Kejanlı isimli şahıs, sosyal medyada yayınladığı videoda açıkça “mafyalık hizmeti” reklamı yaptı. Çamur medyası, Baran Kejanlı için “A..
Rus Wagner'den ilginç açıklama: Türkiye'nin buna hakkı var
Dünya

Rus Wagner'den ilginç açıklama: Türkiye'nin buna hakkı var

Rus özel güvenlik şirketi Wagner’in sahibi olduğu iddia edilen Yevgeniy Vikrotoviç Prigojin, Türkiye'nin Ermenistan meselesine müdahil olma ..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay