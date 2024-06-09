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Gündem Haham, siyonist gazeteciyi yerin dibine soktu
Gündem

Haham, siyonist gazeteciyi yerin dibine soktu

Yeniakit Publisher
2024-06-09 15:07:00 -

Bir haham ile siyonist “gazeteci”nin tartışması dünya kamuoyunun gündemine oturdu.

Arapları “terörist” olarak tanımlayan ve akılalmaz iftiralarla hedef gösteren İsrailli bir “gazeteci” haham ile tartıştı. Tartışma sırasında hahamın Müslüman Araplara atılan iftiralara karşı geldiği görüldü. Siyonist sözde gazetecinin ise özellikle sosyal medyada yaymaya çalıştıkları beylik yalanları ısrarla tekrarlaması acizliğini gözler önüne serdi.

İşte hahamın siyonist sözde gazeteciyi rezil ettiği diyalog:

+Allah'a ibadet eden Müslümanlarla savaşıyorsunuz.
-Terörle mücadelemiz peki?

+Terörist dediğiniz kişiler Allah'a tapıyor.
-Onların Allah'a ibadet etmeleri umurunda mı?

+Siyonistlerden çok Allah'a tapıyorlar. Lapid ve Netanyahu'dan daha fazla.
-Araplar seni öldürmek istiyor.
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+Hayır beni öldürmek istemiyorlar
-Araplar seni öldürmek istiyor.

+Beni öldürmek istemiyorlar. Tanrıya ibadet etmemizi istiyorlar.
-Yahudilere tecavüz etmek istiyorlar.

+Siz yalancısınız. Bu Siyonizm yalanıdır. Bu doğru değil. Araplar bizi Siyonistlerden daha çok seviyor.

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