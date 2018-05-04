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Hagi'nin yeni takımı belli oldu!

Galatasaray'ın efsanevi futbolcusu ve eski teknik direktörü Hagi sahibi olduğu takımını satışa çıkarınca Polonya ekibi Legia Varşova, Hagi ile görüşmeye başladı.

04 Mayıs 2018 Cuma 14:40
Hagi'nin yeni takımı belli oldu!

Galatasaray'ın efsanevi futbolcusu ve eski teknik direktörlerinden Gheorghe Hagi'yle ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.
Rumen basınında çıkan haberlerde Karpatların Maradona'sı için Polonya ekibi Legia Varşova'nın devreye girdiği öne sürüldü.

HAGI'Yİ İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR!

İddiaya göre Polonya kulübünün eski futbolcusu ve şimdilerin futbol yorumcusu Pawel Golanski, Varşova yönetimi tarafından Rumen teknik adamı ikna etmesi için görevlendirildi.
Hagi, son olarak sahibi olduğu Viitorul Constanta'yı satışa çıkarmıştı.

 

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 14:40
  1. George Hagi
  2. Galatasaray

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