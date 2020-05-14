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Aktüel

Hafter milislerine ait lojistik araçların etkisiz hale getirildiği görüntüler yayınlandı

Libya’da Hafter milislerine ait lojistik araçların, hükümet güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği görüntüler yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 11:11:18 -
Hafter milislerine ait lojistik araçların etkisiz hale getirildiği görüntüler yayınlandı

Libya’da Hafter milislerine ait lojistik araçların, hükümet güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği görüntüler yayınlandı.


Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne bağlı hava kuvvetleri, başkent Trablus’un çevresindeki bulunan Hafter milislerine destek için gönderilen lojistik araçlarını hedef aldı. Lojistik araçları, hedef alınmasının ardından etkisiz hale getirildi. Lojistik araçların hedef alındığı anlar ise saniye saniye görüntülendi.

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