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Aktüel Hafter milisleri Libya'nın Sirte kentinde 1 kabile mensubunu öldürdü
Aktüel

Hafter milisleri Libya'nın Sirte kentinde 1 kabile mensubunu öldürdü

Yeniakit Publisher
2020-08-26 01:10:59 -
Hafter milisleri Libya'nın Sirte kentinde 1 kabile mensubunu öldürdü

TRABLUS (AA) - Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in milisleri, dün Sirte kentinde 1 sivili askeri araçla ezerek öldürdü.

AA muhabirinin Libya ordu kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Hafter milisleri, Sirte’deki Kazazife kabilesinden bazı gençleri gözaltına almak isterken arbede çıktı.

Sirte'nin 3 numaralı mahallesinde yaşanan olayda, Hafter güçlerine ait Birleşik Arap Emirlikleri yapımı (BAE) Nimr tipi zırhlı araçla ezilen Nasır Uveydat adlı bir genç hayatını kaybetti.

Olay ve gözaltılar hakkında Hafter güçlerinden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Devrik lider Muammer Kaddafi'nin de mensubu olduğu Kazazife kabilesi, ülkenin önde gelen kabilelerinden biri olarak biliniyor.


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