Haftanın son gününde dolar ne kadar?
İki gün önce 4 lira sınırına kadar gerileyen dolar yönünü yukarı çevirdi. Dolar kuru ilk işlemlerin ardından 4.05 TL seviyesine yaklaştı. Euro ise 5 liranın altında.20 Nisan 2018 Cuma 09:04
Erken seçimin belli olması ve piyasalar üzerindeki belirsizliğin kalkması ile Çarşamba günü 4 lira sınırına gerileyen dolar yeniden hareketlendi. Dün günü 4.02-4.03 TL bandında geçiren dolar kurubugün daha yüksek seyrediyor.
Dolar sabahki ilk işlemlerin ardından 4.0460 TL'ye çıkarken, euro 4.9945 TL oldu.
YORUM YAZ