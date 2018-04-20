Haftanın son gününde dolar ne kadar?

Erken seçimin belli olması ve piyasalar üzerindeki belirsizliğin kalkması ile Çarşamba günü 4 lira sınırına gerileyen dolar yeniden hareketlendi. Dün günü 4.02-4.03 TL bandında geçiren dolar kurubugün daha yüksek seyrediyor.

Dolar sabahki ilk işlemlerin ardından 4.0460 TL'ye çıkarken, euro 4.9945 TL oldu.