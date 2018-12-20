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Haftanın MVP'si Milutinov

Olympiakos'un Sırp basketbolcusu Milutinov, THY Avrupa Ligi'nde 13. haftanın en değerli oyuncusu oldu

20 Aralık 2018 Perşembe 21:18
Haftanın MVP'si Milutinov


İSTANBUL (AA) - Olympiakos'un Sırp basketbolcusu Nikola Milutinov, THY Avrupa Ligi'nde 13. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Yunanistan ekibinin deplasmanda İspanya temsilcisi Barcelona Lassa'yı 69-60 yendiği maçta 36 verimlilik puanıyla oynayan Milutinov, normal sezonun 13. haftasında MVP unvanına layık görüldü.

Karşılaşmada 27 dakika süre alan 23 yaşındaki Milutinov, 18 sayı 14 ribaunt, 2 blok, 1 asist, 1 top çalmayla mücadele etti. Bu sezon ikinci kez MVP seçilen genç pivot, iki sayılık atışlarda 8'de 5, serbest atışlarda 9'da 8 isabetle oynadı.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 21:18
  1. Basketbol
  2. Nikola Milutinov
  3. THY Avrupa Ligi

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