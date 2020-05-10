Haftalar sonra sokağa çıktı: "Kafesten çıkmış kuş gibiyim"

Sivas’ta korona virüs tedbirleri kapsamına dışarı çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar haftalar sonra sokağa çıkabildi. Sokağa çıkan bir vatandaş, "kafesten çıkmış kuş gibiyim" dedi.

Virüsün ülkemizde görülmesinden sonra 65 üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Normalleşme süreci kapsamında Sivas kent merkezinde 7 haftadır evlerinden dışarıya adım atamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge ile haftalar sonra ilk kez bugün sokağa çıkabildiler. 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilen vatandaşlar kendilerini park ve ağaçlık alanlara attılar. Haftalar sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Demirbaş, kafesten çıkmış kuş gibi olduğunu belirterek geziyorum dedi.

“Yaşlılar için bugün bayram”

Gazi Erdoğan, yaşlılar için bugün bayram diyerek, “Bugün dışarı çıktım 3 aydır hapistim. İnsan içeride daralıyor, cezaevinde yatmış gibi. Bugün izin verdiler 4 saat gezeceğiz. Yaşlılar için bugün bayram” dedi.

“Dünyaya yeni gelmiş gibiyim”

Osman Işık da dünyaya yeni gelmiş gibi hissettiğini belirterek, “Rabbim devletimize zeval vermesin. Hükümetimiz bizim için çok güzel tedbirler aldı. Bizim sağlığımızı korumaktan başka amaçları olmadı. Dünyaya yeni gelmiş gibi hayata yeni atıldım. Evde hapis olduk. İlk dışarı çıktığım andan Yarabbi sana şükürler olsun. Bugünleri de gösterdin dedim” diye konuştu.

"Şu anda kafesten çıkmış kuş gibiyim"

Mehmet Ali Demirbaş, "Şu anda kafesten çıkmış kuş gibiyim" diyerek, “Bu nasıl bir şey biliyor musun balığın suya kavuştuğu gibi. Öyle hissettik kendimizi. 50 gündür evdeydik. Oturarak ayaklarımız hamlandı. Vücudumuz karıncalanmaya başladı. Şu anda kafesten çıkmış kuş gibiyim. Geziyorum. Allah devletimize zeval vermesin” şeklinde konuştu.