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Haftada 5 tane ceviz yerseniz...

Ceviz sadece kansere değil, tiroide karşı da yararlı...

18 Ekim 2018 Perşembe 19:10
Haftada 5 tane ceviz yerseniz...


Cevizin faydaları saymakla bitmez. Ondaki B6 vitamini, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve damar sertliğini önleme açısından yardımcıdır. Kansere karşı bağışıklık kazanmada rol oynar.

Bir kaç adet cevizi bir su bardağında bir kaç gün bekletip, cevizi yedikten sonra suyunu için. Bunu birkaç hafta hergün yapın. Tiroid sıkıntınızda hissedilir bir farklılık olduğunu göreceksiniz..

Cevizdeki E vitamini şeker hastalığının gelişimini engeller; kalp, damar, beyin ve sinir fonksiyonlarını düzenler, yaraların iyileşmesine faydalı olur. Cevizde bulunan kalsiyum: ruhsal durum değişiklikleri, baş ağrısı, şekerli ve tatlı besinlere aşırı istek, uykusuzluk, yorgunluk, baş dönmesi gibi belirtilerin azalmasına yardımcı olur; kemik erimesini önler.

Haftada en az 5 adet ceviz içi yiyenlerde koroner kalp rahatsızlığının daha az ortaya çıktığı belirtilmektedir.

Uzmanlar, her sabah kahvaltıda bir miktar ceviz içi yenmesinin zekayı geliştirdiğini belirtiyor. Nasırlar üzerine konulan ceviz yağı zamanla bunların yok olmasını sağlıyor. Ceviz yapraklarından yapılan çay iştah açıyor. Mideyi kuvvetlendirip boğaz hastalıklarına iyi geliyor. Ceviz yağı yüz lekelerinin üzerine sürülüp masaj yapılırsa lekeler yok oluyor.

 

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 19:10
  1. ceviz
  2. cevizin faydaları

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