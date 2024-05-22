Haftada 4 - 5 kilo verdiren dikkat çeken ünlü diyet! Yapacaklara: 3 içecek sayesinde makine gibi yağ yakıyor!
Ünlü kişiler bu beslenme düzeni sayesinde 1 haftada 5 kilo verdi. Dikkat çeken bu diyet hafta içinde 5 kilo vererek dikkatleri üzerine çekiyor. Zayıflama sırrını sizler için derledik.
"Çok kilo almış" yorumları sonrası detoksa başlamak isteyenler buraya! Bu beslenme düzeni sayesinde 1 haftada 5 kilo verebilirsiniz.
Sabah
Kahvaltı:
Havuç-Elma Suyu
1 bardak ılık su
Öğlen
Öğle Yemeği:
Çim Suyu
Yeşil salata (marul, roka, salatalık, avokado)
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Akşam
Akşam Yemeği:
Sebze çorbası (ıspanak, brokoli, kabak)
Izgara sebzeler (kabak, biber, patlıcan)
Çim Suyunun Faydaları
Detoksifikasyon: Karaciğeri temizler ve toksinlerin atılmasına yardımcı olur.
Antioksidan Kaynağı: Serbest radikalleri nötralize ederek hücreleri korur.
Enerji Artışı: Doğal enerji kaynağıdır, vücudu canlandırır.
Sindirim Sistemi Desteği: Sindirimi kolaylaştırır ve bağırsak sağlığını destekler.
Vitamin ve Mineral Deposu: A, C, E vitaminleri ile demir, magnezyum ve kalsiyum gibi mineraller içerir.
Çim Suyu Nasıl Tüketilir?
Hazırlık: Taze buğday çimlerini bir buğday çimi sıkacağı veya blender kullanarak suyunu çıkarın.
Porsiyon: Genellikle 30 ml (yaklaşık 1 shot) şeklinde tüketilir. Yeni başlayanlar daha küçük miktarlarla başlayabilir.
İçim Zamanı: Sabah aç karnına veya öğün aralarında içmek en etkilisidir.
Tatlandırma: Çim suyunun tadı yoğun olabilir, bu yüzden elma suyu veya limon suyu ile karıştırılarak tüketilebilir.
Örnek Çim Suyu Tarifi
Malzemeler:
1 avuç taze buğday çimi
1 adet elma (isteğe bağlı)
1/2 limonun suyu (isteğe bağlı)
Hazırlanışı:
Buğday çimlerini iyice yıkayın.
Çimleri buğday çimi sıkacağında veya blenderda sıkın.
Elma ve limon suyunu ekleyerek karıştırın.
Taze olarak tüketin.
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