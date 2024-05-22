Haftada 4 - 5 kilo verdiren dikkat çeken ünlü diyet! Yapacaklara: 3 içecek sayesinde makine gibi yağ yakıyor!

"Çok kilo almış" yorumları sonrası detoksa başlamak isteyenler buraya! Bu beslenme düzeni sayesinde 1 haftada 5 kilo verebilirsiniz.

Sabah

Kahvaltı:

Havuç-Elma Suyu

1 bardak ılık su

Öğlen

Öğle Yemeği:

Çim Suyu

Yeşil salata (marul, roka, salatalık, avokado)

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Akşam

Akşam Yemeği:

Sebze çorbası (ıspanak, brokoli, kabak)

Izgara sebzeler (kabak, biber, patlıcan)

Çim Suyunun Faydaları

Detoksifikasyon: Karaciğeri temizler ve toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

Antioksidan Kaynağı: Serbest radikalleri nötralize ederek hücreleri korur.

Enerji Artışı: Doğal enerji kaynağıdır, vücudu canlandırır.

Sindirim Sistemi Desteği: Sindirimi kolaylaştırır ve bağırsak sağlığını destekler.

Vitamin ve Mineral Deposu: A, C, E vitaminleri ile demir, magnezyum ve kalsiyum gibi mineraller içerir.

Çim Suyu Nasıl Tüketilir?

Hazırlık: Taze buğday çimlerini bir buğday çimi sıkacağı veya blender kullanarak suyunu çıkarın.

Porsiyon: Genellikle 30 ml (yaklaşık 1 shot) şeklinde tüketilir. Yeni başlayanlar daha küçük miktarlarla başlayabilir.

İçim Zamanı: Sabah aç karnına veya öğün aralarında içmek en etkilisidir.

Tatlandırma: Çim suyunun tadı yoğun olabilir, bu yüzden elma suyu veya limon suyu ile karıştırılarak tüketilebilir.

Örnek Çim Suyu Tarifi

Malzemeler:

1 avuç taze buğday çimi

1 adet elma (isteğe bağlı)

1/2 limonun suyu (isteğe bağlı)

Hazırlanışı:

Buğday çimlerini iyice yıkayın.

Çimleri buğday çimi sıkacağında veya blenderda sıkın.

Elma ve limon suyunu ekleyerek karıştırın.

Taze olarak tüketin.