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Kadın - Aile Haftada 4 - 5 kilo verdiren dikkat çeken ünlü diyet! Yapacaklara: 3 içecek sayesinde makine gibi yağ yakıyor!
Kadın - Aile

Haftada 4 - 5 kilo verdiren dikkat çeken ünlü diyet! Yapacaklara: 3 içecek sayesinde makine gibi yağ yakıyor!

Yeniakit Publisher
2024-05-22 18:34:00 - 2024-05-22 18:49:25
Haftada 4 - 5 kilo verdiren dikkat çeken ünlü diyet! Yapacaklara: 3 içecek sayesinde makine gibi yağ yakıyor!

Ünlü kişiler bu beslenme düzeni sayesinde 1 haftada 5 kilo verdi. Dikkat çeken bu diyet hafta içinde 5 kilo vererek dikkatleri üzerine çekiyor. Zayıflama sırrını sizler için derledik.

"Çok kilo almış" yorumları sonrası detoksa başlamak isteyenler buraya!  Bu beslenme düzeni sayesinde 1 haftada 5 kilo verebilirsiniz.

Sabah

Kahvaltı:
Havuç-Elma Suyu 
1 bardak ılık su 

Öğlen 

Öğle Yemeği:
Çim Suyu 
Yeşil salata (marul, roka, salatalık, avokado) 
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Akşam 

Akşam Yemeği:
Sebze çorbası (ıspanak, brokoli, kabak) 
Izgara sebzeler (kabak, biber, patlıcan) 

Çim Suyunun Faydaları

Detoksifikasyon: Karaciğeri temizler ve toksinlerin atılmasına yardımcı olur.
Antioksidan Kaynağı: Serbest radikalleri nötralize ederek hücreleri korur.
Enerji Artışı: Doğal enerji kaynağıdır, vücudu canlandırır.
Sindirim Sistemi Desteği: Sindirimi kolaylaştırır ve bağırsak sağlığını destekler.
Vitamin ve Mineral Deposu: A, C, E vitaminleri ile demir, magnezyum ve kalsiyum gibi mineraller içerir.

Çim Suyu Nasıl Tüketilir?

Hazırlık: Taze buğday çimlerini bir buğday çimi sıkacağı veya blender kullanarak suyunu çıkarın.
Porsiyon: Genellikle 30 ml (yaklaşık 1 shot) şeklinde tüketilir. Yeni başlayanlar daha küçük miktarlarla başlayabilir.
İçim Zamanı: Sabah aç karnına veya öğün aralarında içmek en etkilisidir.
Tatlandırma: Çim suyunun tadı yoğun olabilir, bu yüzden elma suyu veya limon suyu ile karıştırılarak tüketilebilir.

Örnek Çim Suyu Tarifi

Malzemeler:

1 avuç taze buğday çimi
1 adet elma (isteğe bağlı)
1/2 limonun suyu (isteğe bağlı)
Hazırlanışı:

Buğday çimlerini iyice yıkayın.
Çimleri buğday çimi sıkacağında veya blenderda sıkın.
Elma ve limon suyunu ekleyerek karıştırın.
Taze olarak tüketin.

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