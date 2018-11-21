Haftada 3'ten az dışarı çıkan 'kabız'dır

Her gün “Bugün kakanı yaptın mı?” diye sorup işi abartmanın bir âlemi yok ama çocuklukta yerleşen yanlış tuvalet alışkanlıklarını sonradan değiştirmenin oldukça zor olduğunu da unutmayalım.

5 yılı aşkın süredir kabız olan çocuklar var. Bunlar maalesef hayatının sonuna kadar kabızlık sorunuyla uğraşmak zorundadır.



Şunu sakın unutmayın: “her gün büyük abdeste çıkmak şart değildir.”

Bazı insanlar her gün büyük apdest yapmadıkça kendilerini huzurlu hissetmezler. Hastaların bir kısmında psikolojik sebepler vardır, barsaklarında çok tehlikeli bir madde varmış da çıkarıp atmazlarsa zehirleneceklermiş gibi düşünürler.

Genç yaşta boş yere kabızlık ilaçlarına bağımlı olabilirler. Düzenli tuvalet alışkanlığı tabii ki iyi bir şeydir ama zehirleneceğim diye telaş etmek, stres yapmak, gereksiz yere ilaç kullanmak yanlıştır.

Dışarı çıkma sayısı kişiden kişiye değişiklik gösterir; bazı insanlar her gün iki üç kere büyük abdest yaparken, bazıları iki gün durup üçüncü gün çıkarlar ki bu sayıların hepsi normaldir.

Sadece süreyi göz önüne alırsak -başka hiçbir şikâyetiniz yoksa- üç gün durup ancak dördüncü gün tuvalete çıkıyorsanız veya bir başka deyimle haftada üç defadan az büyük apdest yapıyorsanız tıbben bir kabızlık problemi olduğundan bahsedebiliriz.



Hepimiz hayatımızda birkaç kez kabız olmuşuzdur. Geçici kabızlıklar önemli değildir.

Seyahate çıktığınızda evdeki düzeninizi kaybettiğiniz, alıştığınız tuvaletten ayrı düştüğünüz için geçici bir süre kabız olabilirsiniz. Titiz hanımların sık şikâyetidir. İlaç kullanmayın, sebze meyveyi artırıp bol su için.

Bir hastalıkla yatağa bağlı kalmak ve hareket eksikliği geçici bir süre kabızlık yapabilir. Yatakda karın kaslarınızı harekete geçirecek bazı egzersizler yapın.

Gıda zehirlenmesine bağlı ishallerden sonra barsak muhtevası boşaldığı için birkaç gün kabızlık olabilir. Sakın ilaç almayın, aksi takdirde bir kabız, bir ishal olur, bir türlü dengeyi kuramazsınız. Bol su için, yoğurt yiyin ve sabredin.

Hamilelik dönemi boyunca kabızlık olabilir. Hamilelik bitince eski halinize dönersiniz. Tasa etmeyin

Hemoroid veya anal fissürde ağrılı çıkış yüzünden geçici kabızlık ortaya çıkabilir.Esas rahatsızlığın halledilmesi kabızlığın geçmesine yardımcı olur.

Kronik kabızlık önemlidir

Kabızlık, yaklaşık her dört kişiden birinin sağlık sorunudur. Hanımlarda 2-3 misli daha sık görülür. Basit görmemek gerekir. Araştırmalar kronik kabızlıktan şikayet eden hastaların % 40'ının iş hayatının etkilendiğini, %58'inin hayattan zevk alma derecesinin azaldığını göstermiştir.

Aşağıda sayılan şikâyetlerden iki veya fazlası varsa kabızlık sorununuz var demektir.

Ikınmak zorundaysanız,

Sert çıkış varsa,

Çıkışta bir engel olduğu hissine kapılıyorsanız,

Elle yardımcı olmak zorunda kalıyorsanız,

Haftada üçten az dışarı çıkıyorsanız kabızlık illetiniz olduğunu söyleyebiliriz.

NE ZAMAN DOKTORA GİTMEK GEREKİR?

50 yaşından sonra ortaya çıkan kabızlıklarda,

Kabızlıkla birlikte kilo kaybı olmasında,

Kabızlıkla birlikte şiddetli karın ağrısı, bulantı, kusma, ateş olması halinde,

Kabızlıkla birlikte büyük apdestte kan olması durumunda, (Zorlamaya bağlı az miktarda kan görülebilir)

Kabızlıkla birlikte göz kapaklarında şişme, ciltte kuruluk, kilo alma olmasında,

İnce kalem şeklinde dışkılama olması durumunda

KABIZLIĞIN İLAÇSIZ TEDAVİSİ

Kabızlık tedavisi boğaz enfeksiyonu gibi bir kutu ilaçla üç beş gün içinde iyi olmasını bekleyeceğimiz basit bir rahatsızlık değildir. Adı üstünde yıllardır mevcut olan “kronik kabızlık”lar ancak beslenme ve yaşama tarzında köklü değişikler yapılarak düzeltilebilir.

Doktorlardan mucize bir ilaç bekliyorlar; hem yan tesiri olmayacak hem de şıp diye kabızlıktan kurtulacaklar!.. Yok böyle bir şey!

Uzun süre laksatif kullanımı zamanla barsak hareketlerinin tamamen durmasına sebep olabilmektedir. İlaçların bir diğer kötü etkisi de çıkışta makatta bazen ameliyat gerektiren hasarlara sebep olmalarıdır.

Yeteri kadar lifli beslenmiyor olabilirsiniz. Normal bir kişinin her gün ağız yoluyla 20-30 gram lif alması gerekir.



Beyaz ekmek, pirinç pilavı, makarna, pizza, hamburger gibi yiyecekler ve tatlılardan uzak durun.

Her gün en az bir büyük tabak salata iki-üç porsiyon meyve yemeniz gerekir. Her gün en az yarım saat hızlı tempoda yürümeniz veya koşmanız barsak hareketlerini artırır, dışarı çıkmanızı sağlar.