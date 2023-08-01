Haftada 1 sefer kaynatıp için vücudu baştan aşağıya yeniliyor: Saldırıyı, bakteriyi erken yok edip çare oluyor

Ekşi tadıyla yemeklere ve salatalara lezzet veren sumağın vücut sağlığına inanılmaz faydaları vardır. Sizler için duyunca inanamayacağınız sumağın faydalarını ve iyi geldiği hastalıkları araştırdık. İşte sumak suyunun faydaları

Yabani otlar arasında yerini alan sumak meyvesi toplanır ve kurutularak toz haline getirildikten sonra baharat olarak kullanılır. Hemen hemen her toprakta yetişen bu otun toplamda 150 türü bulunmaktadır. Yalnızca iki çeşidi zehirsizdir.

Ekşi tada sahip sumak, limonun olmadığı zamanlarda alternatif olarak kullanılır. Yapılan araştırmalarda limon gibi sumağın da antioksidan özelliği olduğu gözlemlenmiştir. Aynı zamanda uzmanlar üst solunum yolu hastalıklarında ilaç kullanmadan sumak suyu ile tedavi olunabileceğini vurguluyor.

Sumak bitkisinin meyvesinin kurutulup, öğütülmesinin ardından sumak baharatı elde ediliyor. Kokuyu azaltan ve sağlık için çeşitli faydaları...

İŞTE SUMAK SUYUNUN İNANILMAZ FAYDALARI

– Kandaki insülin oranını dengeler. Bu özelliği sayesinde diyabet ve yüksek tansiyon hastalarının tüketmesi gereken besinler arasındadır.

– Antioksidan etkisi sayesinde üst solunum yolları hastalıklarında aniden meydana gelen yüksek ateşi düşürerek beyin sağlığını korur.

– Hafta da bir bardak tüketilen sumak suyu, sinir sisteminde deforme olmuş hücrelerin sayısını azaltarak sağlıklı hücrelerin artmasına yardımcı olur. Yorgunluk, stres ve depresyon gibi rahatsızlıkların yaşanma riskini de azaltır.

– Gıda zehirlenmesi esnasında sumak baharatını kaynatıp bir bardak içmeniz faydalı olacaktır. Hem midenizi hemde bağırsaklarınızı temizleyerek idrar ve dışkılamayla zehirlenmeye neden olan zararlı bakterileri vücuttan atar.

– Sumak suyu, sindirimi düzenlediği için zayıflamak içinde kullanabilirsiniz.

– Aynı zamanda gün içerisinde yarım çay bardağı tükettiğiniz sumak suyu hazımsızlık ve şişkinliği de önler.

– İştahsızlık problemi yaşayan çocuğunuza sumak suyundan ayda bir kere içirmeniz de fayda vardır. Hem çocuğunuzun vücut direncini artırır hem de iştahını açarak daha sağlıklı beslenmesine yardımcı olur.

Ağızda meydana gelen aft yaralarını 1 saatte geçiren yöntemde başrolde sumak vardır. İşte ağızdaki aftlardan kurtulmanın en doğal yöntemi…

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Malzemeler

1 yemek kaşığı sumak

1 bardak su

HAZIRLANIŞI

Bir kabın içerisine vermiş olduğumuz iki malzemeyi koyun ve kaynatın. Sonrasında gargara yaparak diş etlerinize de ağızdaki aft yaralarına da faydalı olan bir karışımı elde edebilirsiniz.