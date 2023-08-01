Canan Karatay'dan 'Şaşırtan' spor salonu uyarısı: Öyle şeyler söyledi ki gerçek ortaya çıktı! Ezber bozdu

SPOR SALONLARI KANSER YAPIYOR! Spor salonları ile ilgili büyük tehlikeye dikkat çeken Karatay, "Spor salonlarına gitmeyin, tehlikeli. Orada soluduğunuz deterjanlar, temizlik malzemeleri, yüzdüğünüz havuzlardaki klor hepsi kanser sebebi. Çık dışarıda yürü. Yürümek pahalı değil ki" ifadelerini kullandı. Ağır spor sırasında vücudun stres hormonu olan kortizonu salgıladığını söyleyen Karatay, "O da insülin direncini yükseltir. kilo falan da veremezsiniz" dedi. Karatay, "Ne spor salonu ne? Tamam atletler belki fit kalsınlar diye bunu yapabiliyorlar ama kesinlikle kilo vereceğim diye bunları yapmak çok tehlikeli" şeklinde konuştu. Kilo vermek ve sağlıklı yaşamak isteyenler için açık havada spor yapmanın yeterli olduğunu vurgulayan Karatay, "Bol gıda, temiz gıda ona yatırım yapın. Spor salonlarında kapalı salonlarda spor yapmanın bir faydası yok. Vücut geliştirmenin bir faydası yok" şeklinde konuştu. "ENDÜSTRİNİN SİZİ SOYMASI İÇİN PLANLANMIŞ" Karatay, "80 yaşındayım ben, biz büyürken spor salonu mu vardı kardeşim? Bunlar hepsi endüstrinin sizi soyması için planlanmış. Spor salonu diye bir şey bilmezdik biz. İp atlardık, ağaçlara tırmanırdık, bisiklete binerdik, denize götürürlerdi yüzerdik, voleybol oynardık, futbol oynardık sokakta bütün bunlar" kapitalizmin vücut geliştirme ve spor salonları üzerinden yarattığı algıya da dikkat çekti.