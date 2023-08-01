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Canan Karatay'dan 'Şaşırtan' spor salonu uyarısı: Öyle şeyler söyledi ki gerçek ortaya çıktı! Ezber bozdu

2023-08-01 12:04:59
Canan Karatay'dan 'Şaşırtan' spor salonu uyarısı: Öyle şeyler söyledi ki gerçek ortaya çıktı! Ezber bozdu

Canan Karatay açıklamaları ile yine gündem oldu. Uzman isim spor yapanlar dikkat! Kansere neden oluyor diyerek öyle şeyler söyledi ki! Ünlü doktor bu kez spor salonlarının ve ağır spor yapmanın arkasındaki gerçeği açıkladı! Canan Karatay'dan şoke eden o sözler... 'Gitmeyin Çünkü...'

#1
Foto - Canan Karatay'dan 'Şaşırtan' spor salonu uyarısı: Öyle şeyler söyledi ki gerçek ortaya çıktı! Ezber bozdu

Prof. Dr. Canan Karatay, açıklamaları ile yine gündem oldu. Ünlü doktor bu kez spor salonlarının ve ağır spor yapmanın arkasındaki gizli tehlikeyi anlattı. "Spor salonları tehlikeli diyen" Karatay, bu şekilde kilo vermenin mümkün olmayacağının da altını çizdi.

#2
Foto - Canan Karatay'dan 'Şaşırtan' spor salonu uyarısı: Öyle şeyler söyledi ki gerçek ortaya çıktı! Ezber bozdu

Sağlıklı yaşam hakkında oldukça önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. Canan Karatay, bu kez spor salonlarındaki tehlikeye değindi. Spor salonlarının kanser yaptığını söyleyen ünlü doktor, ayrıca ağır sporun da sağlık açısından büyük bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. Bu şekilde kilo vermenin de mümkün olmayacağını söyleyen Karatay, "Beni dellendirmesinler. Spor salonları tehlikeli. Bunlar hepsi endüstrinin sizi soyması için planlanmış. Kapalı salonlarda spor yapmanın bir faydası yok. Vücut geliştirmenin bir faydası yok" dedi.

#3
Foto - Canan Karatay'dan 'Şaşırtan' spor salonu uyarısı: Öyle şeyler söyledi ki gerçek ortaya çıktı! Ezber bozdu

"BENİ DELLENDİRMESİNLER" Canan Karatay Sözcü Televizyonu'ndaki Canan Karatay ile İyilik Sağlık programında, sunucunun "Genç bir arkadaşımız diyor ki ekonomik sebeplerden sağlıklı yaşayamıyorum, spor yapmak çok pahalı" yorumunu paylaşması üzerine açtı ağzını yumdu gözünü. "Pahalıdır demesinler bana! Beni dellendirmesinler. Her gün yürüsünler. Yürürken şarkı veya şiir söylesinler. Onun için pahalı demesinler, bahane uyduruyorlar. Kusura bakmasınlar" dedi.

#4
Foto - Canan Karatay'dan 'Şaşırtan' spor salonu uyarısı: Öyle şeyler söyledi ki gerçek ortaya çıktı! Ezber bozdu

SPOR SALONLARI KANSER YAPIYOR! Spor salonları ile ilgili büyük tehlikeye dikkat çeken Karatay, "Spor salonlarına gitmeyin, tehlikeli. Orada soluduğunuz deterjanlar, temizlik malzemeleri, yüzdüğünüz havuzlardaki klor hepsi kanser sebebi. Çık dışarıda yürü. Yürümek pahalı değil ki" ifadelerini kullandı. Ağır spor sırasında vücudun stres hormonu olan kortizonu salgıladığını söyleyen Karatay, "O da insülin direncini yükseltir. kilo falan da veremezsiniz" dedi. Karatay, "Ne spor salonu ne? Tamam atletler belki fit kalsınlar diye bunu yapabiliyorlar ama kesinlikle kilo vereceğim diye bunları yapmak çok tehlikeli" şeklinde konuştu. Kilo vermek ve sağlıklı yaşamak isteyenler için açık havada spor yapmanın yeterli olduğunu vurgulayan Karatay, "Bol gıda, temiz gıda ona yatırım yapın. Spor salonlarında kapalı salonlarda spor yapmanın bir faydası yok. Vücut geliştirmenin bir faydası yok" şeklinde konuştu. "ENDÜSTRİNİN SİZİ SOYMASI İÇİN PLANLANMIŞ" Karatay, "80 yaşındayım ben, biz büyürken spor salonu mu vardı kardeşim? Bunlar hepsi endüstrinin sizi soyması için planlanmış. Spor salonu diye bir şey bilmezdik biz. İp atlardık, ağaçlara tırmanırdık, bisiklete binerdik, denize götürürlerdi yüzerdik, voleybol oynardık, futbol oynardık sokakta bütün bunlar" kapitalizmin vücut geliştirme ve spor salonları üzerinden yarattığı algıya da dikkat çekti.

#5
Foto - Canan Karatay'dan 'Şaşırtan' spor salonu uyarısı: Öyle şeyler söyledi ki gerçek ortaya çıktı! Ezber bozdu

PROTEİN TOZLARININ ARDINDAKİ GİZLİ TEHLİKE! Protein tozlarının kanserojen olduğunu açıklayan Karatay, "Trans yağ doludur. Kanser yapan trans yağlardır. Trans yağlar kızartmalarda ve işlem görmüş her şeyde, her yiyecekte, paketlere konan her yiyecekte meydana gelir" dedi. Ünlü doktor sözlerine şu şekilde devam etti: "Hücrelerin zarları vardır. her hücrenin zarı yumuşaktır ve elastiktir; dalga gibi dalgalanır. Hücre zarlarının içinde Omega 3, Omega 5 ve kolestrol vardır; ana maddeleri. Bunlar hücrelerin hareketliliğini sağlarlar. Biz farkında değiliz ama deniz dalgası gibi dalgalanırlar. Trans yağlar hücre zarının içine girince hücreler sertleşir. Protein tozları, trans yağlar, kızartmalar bütün bunlar hakikaten kanserojen" YÜRÜYÜŞ YAPACAKLARA KARATAY'DAN TAVSİYELER Açık havada spor yapmanın çok sağlıklı olduğunu söyleyen Karatay, bunun için gerekli olan tek şeyin ise iyi bir ayakkabı olduğunu vurguladı. Karatay, "İyi bir yürüyüş pabucu alacaksınız. Yani tabanı şoku absorbe edecek, dizleri, kalçaları, ayak bileklerini bozmayacak. Yürüyüş pabucu çok önemli. Başka bir şeye gerek yok" dedi.

#6
Foto - Canan Karatay'dan 'Şaşırtan' spor salonu uyarısı: Öyle şeyler söyledi ki gerçek ortaya çıktı! Ezber bozdu

Prof. Dr. Canan Karatay'dan doğal protein tozu tarifi! Kimsenin bilmediği sırrı açıkladı. Toz formuna getirdiğiniz protein kaynaklarının tadı her zaman güzel olmayabilir. Bu tatsızlığı giderebilmek içinse tatlandırıcı olarak; vanilya, kuru baharat, meyve aromaları, toz çikolata, kakao kullanın. Ek olarak, protein tozunu kullanarak içeceğinizi hazırladıktan sonra, sıvı formdaki badem ya da nane gibi tatlandırıcılardan yararlanabilirsiniz. Eğer lezzet konusunda sorun yaşamıyorsanız, tatlandırıcı hiçbir ürün kullanmadan da içeceğinizi hazırlayabilirsiniz. Protein tozunuzu dilerseniz sütle, meyve suyuyla veya suyla hazırlayarak tıpkı ambalajlı satılan protein tozları gibi kullanabilirsiniz.

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