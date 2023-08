Canan Karatay'dan 'Şaşırtan' spor salonu uyarısı: Öyle şeyler söyledi ki gerçek ortaya çıktı! Ezber bozdu

PROTEİN TOZLARININ ARDINDAKİ GİZLİ TEHLİKE! Protein tozlarının kanserojen olduğunu açıklayan Karatay, "Trans yağ doludur. Kanser yapan trans yağlardır. Trans yağlar kızartmalarda ve işlem görmüş her şeyde, her yiyecekte, paketlere konan her yiyecekte meydana gelir" dedi. Ünlü doktor sözlerine şu şekilde devam etti: "Hücrelerin zarları vardır. her hücrenin zarı yumuşaktır ve elastiktir; dalga gibi dalgalanır. Hücre zarlarının içinde Omega 3, Omega 5 ve kolestrol vardır; ana maddeleri. Bunlar hücrelerin hareketliliğini sağlarlar. Biz farkında değiliz ama deniz dalgası gibi dalgalanırlar. Trans yağlar hücre zarının içine girince hücreler sertleşir. Protein tozları, trans yağlar, kızartmalar bütün bunlar hakikaten kanserojen" YÜRÜYÜŞ YAPACAKLARA KARATAY'DAN TAVSİYELER Açık havada spor yapmanın çok sağlıklı olduğunu söyleyen Karatay, bunun için gerekli olan tek şeyin ise iyi bir ayakkabı olduğunu vurguladı. Karatay, "İyi bir yürüyüş pabucu alacaksınız. Yani tabanı şoku absorbe edecek, dizleri, kalçaları, ayak bileklerini bozmayacak. Yürüyüş pabucu çok önemli. Başka bir şeye gerek yok" dedi.