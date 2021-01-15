Hafta sonu sokağa çıkma yasağından kimler muaf tutulacak?

Uzun süredir devam eden sokağa çıkma yasağı konusunda ek bir karar alındı. İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeye göre şu kişiler sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak:

- Araç muayene istasyonlarında çalışan personel ile araç muayene randevusu bulunan araç sahipleri

- Zorunlu direksiyon eğitim sınavları ile diğer teorik ve uygulama sınavlarında görev alan komisyon görevlileri, usta öğreticiler ve bu sınavlara girecek kursiyerler

- Milli Eğitim Bakanlığı EBA, LİSE TV ve MTAL platformunda yayınlanmak üzere uzaktan eğitim video çekimi, kurgu ve montaj faaliyetlerinde görevli personeller sokağa çıkma yasağından muaf tutulacaklar arasında bulunuyor.