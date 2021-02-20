  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP'li başkan partisini bombalayıp istifa etti

Şok üstüne şok yaşıyorlar! F-35'lerin bir kısmı uçamayacak

Yolun sonuna gelen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu: Mağdur edebiyatına devam etti!

ABD bombardıman uçaklarını göndereceğini duyurmuştu! Rusya'dan bölgede füze testi

"Yağ yok" diyen İP'li Lütfü Türkkan 'yağcılar kralı' çıktı!

Zekeriya Yapıcıoğlu canlı yayında cevapladı: HÜDA PAR ile Hizbullah'ın ilişkisi var mı?

Hadis Alimi Muhammed Emin Saraç Hoca vefat etti

Özlem Zengin'in tokat gibi 'çıplak arama' cevabı zoruna gitti: HDP'li Meral Danış Beştaş ne diyeceğini bilemedi!

'Rus saldırganlığına' karşı birlik açıklaması: Zırhlı araç ve askeri bot hibe ettiler

CANLI YAYIN! İşte bu bir skandaldır! yeniakit.com.tr TBMM ve milletin nasıl kandırıldığı belgelerle deşifre edildi
Yaşam Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul hava durumu
Yaşam

Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul hava durumu

İstanbul hava nasıl olacak? Geride bıraktığımız hafta kar yağışının yaşandığı İstanbul’da bu hafta sonu nasıl bir havanın etkili olacağı merak ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İstanbul hava durumu

Yeniakit Publisher
2021-02-20 11:40:00 -
Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul hava durumu

İstanbul’da hava nasıl olur? Yurdun büyük kısmı soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında. Geride bıraktığımız hafta İstanbul kar yağışının etkisi altındaydı. Vatandaşlar hafta sonu İstanbul’da sıcaklığın nasıl olacağını araştırıyor. Peki, İstanbul yağmur yağacak mı?

Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul hava durumu

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava tahmin ediliyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında olacağı bölgede parçalı ve yer yer çok bulutlu hava öngörülüyor. Rüzgarın, doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta, yer yer kuvvetli zirai don beklendiğinden vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fransız bankasından bomba dolar raporu! Fena çakılacak
Ekonomi

Fransız bankasından bomba dolar raporu! Fena çakılacak

Türk lirasının doları ezmeye devam ettiği şu günlerde, Fransız bankası Societe Generale, yayımladığı 'Türkiye' raporunda dolar/TL'nin yıl so..
Koronavirüs aşısı olduğu kolu ile alay edilen Nilüfer verdiği cevap ile yürekleri burktu
Siyaset

Koronavirüs aşısı olduğu kolu ile alay edilen Nilüfer verdiği cevap ile yürekleri burktu

Koronavirüs aşısı olan Nilüfer, seneler önce geçirdiği kanser nedeniyle aşıyı sol kol yerine sağ kolundan oldu. Nilüfer, bu durumla alay ede..
Özlem Zengin'in tokat gibi 'çıplak arama' cevabı zoruna gitti: HDP'li Meral Danış Beştaş ne diyeceğini bilemedi!
Siyaset

Özlem Zengin'in tokat gibi 'çıplak arama' cevabı zoruna gitti: HDP'li Meral Danış Beştaş ne diyeceğini bilemedi!

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in Uşak'ta yaşandığı öne sürülen 'çıplak arama' iddialarına tokat niteliğindeki cevabına ilk ses PKK..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay