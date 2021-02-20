Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul hava durumu
İstanbul hava nasıl olacak? Geride bıraktığımız hafta kar yağışının yaşandığı İstanbul’da bu hafta sonu nasıl bir havanın etkili olacağı merak ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İstanbul hava durumu
İstanbul’da hava nasıl olur? Yurdun büyük kısmı soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında. Geride bıraktığımız hafta İstanbul kar yağışının etkisi altındaydı. Vatandaşlar hafta sonu İstanbul’da sıcaklığın nasıl olacağını araştırıyor. Peki, İstanbul yağmur yağacak mı?
Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul hava durumu
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava tahmin ediliyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında olacağı bölgede parçalı ve yer yer çok bulutlu hava öngörülüyor. Rüzgarın, doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta, yer yer kuvvetli zirai don beklendiğinden vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.