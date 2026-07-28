Hafriyat kamyonunun sürücü kabini koptu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ankara’nın Sincan ilçesinde hafriyat kamyonunun TIR’a yandan çarpması sonucu kamyonun sürücü kabini araçtan ayrıldı. Kazada yaralanan hafriyat kamyonu sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Sincan’da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hafriyat kamyonu ile TIR çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonun kupa olarak adlandırılan sürücü kabini gövdeden koptu.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Sincan ilçesi Malıköy mevkiinde meydana geldi. Türkoğlu Ali Ağa Caddesi'nden bağlantı yolu üzerinde seyir halinde olan R.Ç. idaresindeki 06 DC 6577 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 EBG 560 plakalı TIR’a yandan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle hafriyat kamyonunun kupa kısmı koptu. Kazada hafriyat kamyonu şoförü R.Ç. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.